Slušaj vest

Koncert Rikija Martina u sklopu Belgrade River Fest-a, o kojem je brujao Beograd, privukao je ogroman broj ljubitelja dobrog ritma, a među zvanicama u publici istakla se i mlada glumica Anica Lazić. Ona se na ovom događaju nije pojavila u društvu svog emotivnog partnera Lazara Ristovskog, već je izlazak provela sa koleginicom Milicom Tomašević.

Snimci iz provoda

Glumica je ubrzo nakon završetka spektakla sabrala svoje impresije i sa pratiocima podelila seriju video-snimaka sa samog nastupa. Na objavama se jasno vidi kako u prepoznatljivom latino ritmu peva planetarni hit "La vida loca", dok skače i uživa u atmosferi, a jednako dobro raspoloženje i energiju delila je i njena prijateljica Milica.

Poznate ličnosti u prvim redovima

Posebnu pažnju privukle su domaće zvezde koje su koncert pratile iz prvih redova i VIP loža. U nastupu Rikija Martina uživale su Jelena Tomašević, Anđela Vujović Angelina, Anđela Ignjatović Breskvica, Milica Pavlović, Danijela Karić i Ivan Mileusnić, kao i Svetlana Ceca Ražnatović. Njihov dolazak nije prošao nezapaženo, a mnoge od njih su za ovu priliku odabrale elegantne i atraktivne modne kombinacije, primerene velikom muzičkom događaju.

Pogledajte u galeriji ko je sve uživao na koncertu Rikija Martina:

1/21 Vidi galeriju Poznate ličnosti na koncertu Rikija Martina u Beogradu Foto: Marko Karović

Veče ispunjeno najvećim hitovima

Riki Martin je tokom koncerta izveo pesme po kojima ga publika širom sveta prepoznaje, dok su nastup pratili raskošna produkcija, koreografije i upečatljivi vizuelni efekti. Koncert je otvorio pesmom "Maria", jednim od svojih najprepoznatljivijih hitova, a potom su usledile numere "Love You for a Day", "Shake Your Bon-Bon", "She's All I Ever Had", "Nobody Wants to Be Lonely" i druge pesme koje su obeležile njegovu karijeru.

Pogledajte video: Anica Lazić i Milica Tomašević na koncertu Rikija Martina