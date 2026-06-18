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Na čuvenom konjičkom spektaklu Rojal Askot, koji se ove godine održava od 16. do 20. juna, zabeležen je susret Kejt Midlton i lejdi Gabrijele Vindzor, čiji je odnos ranije bio u središtu globalnih medijskih nagađanja. Ovaj prestižni petodnevni festival trka od samog starta doneo je mnoštvo upečatljivih trenutaka, među kojima se našao i susret princeze od Velsa sa njenom majkom Kerol Midlton. Posebnu pažnju privukao je dolazak lejdi Gabrijele Vindzor, ćerke princa i princeze Majkla od Kenta. Kao praunuka kralja Džordža Petog i bliska rođaka kralja Čarlsa Trećeg, ona zauzima 56. mesto u naslednom redu za britansku krunu.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala Kejt Midlton na Rojal Askotu:

1/5 Vidi galeriju Kejt Midlton na Rojal Askotu Foto: Maureen McLean / Shutterstock Editorial / Profimedia, Stephen Lock / i-Images / Eyevine / Profimedia

Lejdi Gabrijela je tokom jučerašnjeg dana razgovarala sa kraljem Čarlsom i kraljicom Kamilom, a potom je srdačno prišla i Kejt Midlton, koja joj je uzvratila podjednako ljubaznim pozdravom. To je bio njihov prvi zajednički susret pred objektivima nakon dramatičnih glasina koje su povezivale princezu od Velsa sa Gabrijelinim pokojnim suprugom, Tomasom Kingstonom, i to u periodu kada se Kejt lečila u londonskoj klinici.

Teorije zavere i porodična tragedija

Tokom 2024. godine, dok se princeza od Velsa oporavljala od operacije i privremeno povukla iz javnog života, društvenim mrežama su kružile razne neproverene teorije. Među njima je bila i spekulacija: "Princeza od Velsa čekala je dete sa Tomasom Kingstonom, trudnoća je glavni uzrok misterije koja prati princezu".

Ove priče su dobile na zamahu kada je Tomas Kingston, suprug lejdi Gabrijele, pronađen mrtav 25. februara 2024. godine u kući svojih roditelja u Kostvoldsu. Istraga je utvrdila da je reč o samoubistvu, ali su teoretičari zavere uporno razvijali alternativne verzije događaja, idući toliko daleko da tvrde da je Kingston ubijen. Ipak, njegova supruga je pred sudom izjavila kako veruje da je njen muž digao ruku na sebe zbog nuspojava medikamenata koje je pio nedeljama pre tragedije.

Lejdi Gabrijela i Tomas Kingston bili su u emotivnoj vezi od 2015. godine, veridbu su objavili 2018, a venčali su se 2019. godine u Vindzoru u prisustvu kraljice Elizabete Druge, princa Harija, princa Filipa i princa Endrjua. Palata je od početka naglašavala da smrt četrdesetpetogodišnjeg finansijera nije sumnjiva, a Gabrijela ga je opisala rečima da je bio "izvanredan čovek koji je obasjao živote svih koji su ga poznavali".

Odnosi sa porodicom Midlton

Kingston, koji je diplomirao na Univerzitetu u Bristolu i radio kao finansijski analitičar i direktor u firmi Devonport Capital, imao je zanimljivu prošlost sa porodicom Midlton. Tokom 2011. godine bio je u kratkoj vezi sa Pipom Midlton, sestrom princeze Kejt, a ostali su u tako dobrim odnosima da je prisustvovao i njenom venčanju sa Džejmsom Metjuzom 2017. godine. Pored uspešne karijere u finansijama, Kingston je početkom dvehiljaditih boravio u Bagdadu, gde je u okviru diplomatske misije Ujedinjenog Kraljevstva pregovarao o oslobađanju talaca. Poglavar tamošnje anglikanske crkve, Endrju Vajt, izjavio je za The Telegraph: "Nikada se nije bojao, šta god da sam od njega tražio, učinio bi to sa velikim osmehom na licu usred ratne zone".

Iako su Kingston i lejdi Gabrijela bili redovni gosti na Rojal Askotu, britanski dvor nikada nije komentarisao medijske natpise o navodnoj aferi sa Kejt Midlton. Kraljevska porodica, kao i roditelji princeze od Velsa, pružili su stopostotnu podršku udovici. Majkl i Kerol Midlton prisustvovali su komemoraciji u Kensingtonu, princ Vilijam je bio na sahrani, a lejdi Gabrijela se kasnije pojavljivala na zvaničnim porodičnim događajima u društvu Pipe Midlton i njenih roditelja. Iako je to u javnosti protumačeno kao jasan znak da su priče o aferi bile obična izmišljotina, deo javnosti i dalje veruje da je skandal planski zataškan.

Pogledajte video: Fotografije Kejt Midlton iz mladosti