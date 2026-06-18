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Legendarni dominikanski muzičar Aleks Bueno, čiji je specifičan i melodičan vokal obeležio istoriju romantičnog merengea i bačate,preminuo je rano ujutru 18. juna 2026. godine u Njujorku u 62. godini. Njegovi najbliži i saradnici potvrdili su da je pevač izgubio bitku sa tumorom mozga, koji mu je otkriven u septembru 2025. godine.

Muzički koreni i rani uspesi

Rođen kao Alehandro Vigberto Bueno Lopez 6. septembra 1963. godine u mestu San Hose de las Matas u oblasti Santijago, Bueno je odmalena bio okružen pesmom. Muzički dar nasledio je od majke, bake i oca koji su svirali gitaru i violinu, dok se pevanjem bavio i njegov brat Felipe. Svoj raskošni talenat prvo je pokazivao pred porodicom, u školskoj klupi i crkvenom horu, da bi ga sudbonosni prelazak u Santo Domingo odveo na veliku scenu. Tamo je 1978. godine trijumfovao na pevačkom takmičenju i postao član sastava Herarda Vere. Ubrzo ga je primetio Fernando Viljalona, u čijem je orkestru Bueno 1982. godine otpevao svoj rani hit "Pjel Kanela". Iste godine, zajedno sa Andresom de Hesusom, učestvovao je u pokretanju Orkestra Oslobođenja, gde je nastupao kao vokalni solista i počeo da gradi prepoznatljivo ime.

Solo karijera, žanrovski preokret i svetska slava

Samostalni profesionalni put započeo je 1984. godine, što mu je omogućilo da u saradnji sa aranžerima Manuelom Tehadom i Ramonom Orlandom postavi temelje novog, znatno emotivnijeg stila u merenge muzici. Numere poput "Kolehijala", "Ke Kara Mas Bonita", "Kerida", "Esa Pared" i "La Radio" upisale su se u zlatni fond dominikanske muzike, donoseći mu nadimke "El Majimbito" i "El Ruisenjor de la Sijera".

Tokom devedesetih godina prošlog veka ostvario je zapažen međunarodni uspeh zahvaljujući albumima "Komo Nadije", "Ternuras", "Amores Ke Matan" i "Me Evikvoke", koji su osvojili publiku širom Latinske Amerike i tamošnju dijasporu. Ključni momenat u karijeri desio se 1998. godine, kada je izdao album "Bačata a Su Tjempo". Ovo izdanje ne samo da mu je donelo novu publiku već je dalo ogroman vetar u leđa globalnoj popularizaciji bačate. Hitovi "Buska un Konfidente" i "Ke Vuelva" dokazali su da se podjednako dobro snalazi u različitim ritmovima, od merengea i bačate do salse, bolera i balada.

U karijeri dužoj od četrdeset godina sarađivao je sa velikanima kao što su Antonio Santos, Romeo Santos, Fernando Viljalona i Huan Luis Gera. Među brojnim priznanjima izdvajaju se nagrade Soberano i Premio Lo Nuestro, nominacija za Latino Gremi za projekat "20 Anjos Despues", a njegova biografija trebala je da bude pretočena u dokumentarni film na platformi Netfliks.

Lične borbe i trijumf nad porocima

Pored blistavih momenata na sceni, Buenova svakodnevica godinama je bila u senci teške borbe sa zavisnošću, o čemu se u javnosti otvoreno govorilo. Uz veliku posvećenost veri i bezuslovnu podršku supruge Sare Arijas, sa kojom je stupio u brak 2013. godine, uspeo je da pronađe izlaz i od 2014. godine ostane trajno trezan. O toj životnoj prekretnici uvek je pričao sa dubokom zahvalnošću, ističući da mu je ta promena sklonila stare porive i vratila istinski životni smisao.

Aleks Bueno ostaje upamćen kao jedan od najvoljenijih i najtoplijih glasova Dominikanske Republike, čije će pesme nastaviti da žive kroz radio-stanice, striming servise i proslave budućih generacija.

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