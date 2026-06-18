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Novi detalji sa ročišta održanog u utorak, 9. juna, doneli su preokret u pravnoj borbi između Rumer Vilis, ćerke legendarnog Brusa Vilisa, i njenog nekadašnjeg supruga Dereka Tomasa. Samo nekoliko dana nakon što je muzičar pred sudom odbacio optužbe za supružničko nasilje i zloupotrebu narkotika, bivši partneri su se ponovo našli pred sudijom kako bi definisali pravila o odgajanju trogodišnje naslednice Luete.

Sudski spisi do kojih je došao medij In Touch otkrivaju nesvakidašnje rigorozne mere. Naime, Tomasu je izričito zabranjeno da se kupa sa ćerkom dok je bez odeće. Pored toga, doneta je stroga odluka koja obavezuje oba roditelja da sa društvenih mreža hitno obrišu i više nikada ne objavljuju materijale na kojima je devojčica naga ili u neadekvatnoj odeći.

Pogledajte u galeriji fotografije Rumer Vilis iz detinjstva sa ocem:

1/9 Vidi galeriju Rumer Vilis kao devojčica u naručju Brusa Vilisa Foto: Printscreen Instagram

Rigorozne mere i zajednička obaveza

U nameri da se maloj Lueti obezbedi maksimalna stabilnost i privatnost, pravosudni organi su odredili da dete u oba doma mora imati isključivo svoju spavaću sobu i zaseban ležaj. Takođe, i Rumer Vilis i Derek Tomas dobili su obavezu da prođu kroz program psihološkog savetovanja za zajedničko roditeljstvo, koji podrazumeva najmanje petnaest seansi. Što se tiče samog starateljstva, ćerka holivudskih zvezda zadržala je primarno fizičko starateljstvo, dok će odluke od pravnog značaja za dete i dalje donositi zajednički.

Sukob unutar porodice i viđanje pod nadzorom

Pravni konflikt pratile su i teške optužbe koje je iznela Rumerina majka, slavna glumica Demi Mur. Ona je javno prebacila bivšem zetu da je tokom kućnog porođaja pokazao apsolutnu nezainteresovanost i nebrigu za majku i novorođenče. Tomas je ove navode tretirao kao potpunu izmišljotinu, braneći se zvaničnim rečima pred sudskim većem:

Rumer Vilis sa ćerkom Foto: Printscreen/Instagram/RumerWillis

"Negiram svaku takvu karakterizaciju. U svakom dokumentovanom slučaju ostao sam smiren i fokusiran na dete. Ne postoji policijski izveštaj, zabrana prilaska niti bilo kakva sudska odluka protiv mene", naveo je on u ranijem obraćanju sudu.

Novi režim viđanja nalaže da će otac sa ćerkom provoditi svaki drugi vikend od 10 do 18 časova. Ti susreti će se naizmenično odvijati u Los Anđelesu i Ajdahu, gde je trenutna adresa Rumer Vilis, a svakom viđanju će obavezno prisustvovati unajmljena porodična dadilja.

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