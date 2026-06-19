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Poznati reper Kanje Vest i njegova izabranica Bjanka Ćensori našli su se u centru pažnje tokom ekskluzivnog obilaska prestižne umetničke manifestacije Art Bazel u Švajcarskoj. Iako je smotra ugostila vrhunska imena iz sveta kreativne industrije, sve oči ponovo su bile uprte u kontroverznu arhitektkinju i dizajnerku, koja je i ovog puta ostala dosledna svom ekscentričnom načinu odevanja.

Bjanka je prošetala u belom satenskom vešu sa čipkanim detaljima, dok je svetlu kosu prelomila u sitne kikice, stvorivši kombinaciju koja je u galerijskim krugovima izazvala više komentara od samih eksponata. Tokom obilaska, Ćensori je pokazala zavidnu upućenost u postavke, a posebnu pažnju posvetila je jednom živom performansu na kauču, koji je i fotografisala telefonom. Kao počasni gosti, supružnici su imali obezbeđenu privatnu turu kroz manifestaciju koja ove sezone ugošćuje preko 290 izložbenih prostora i 4.000 stvaralaca.

Saradnja sa Vanesom Bikroft i grčka mitologija

Bjanka Ćensori se na ovogodišnjem festivalu nije pojavila samo kao posmatrač, već i kao inspiracija za novi rad italijanske umetnice Vanese Bikroft, koja već dugo uspešno sarađuje sa Vestom. U video-radu u trajanju od 25 minuta, koji je predstavljen u okviru galerije Galleria Lia Rumma, Bjanka je otelotvorila savremenu verziju mitološke Persefone. Delo se bavi analizom ženske unutrašnjosti, telesnosti i interakcije sa okolinom.

Ova autorka i američki muzičar iza sebe imaju brojne zajedničke projekte, među kojima se izdvaja masovni performans za modnu liniju "Yeezy Season 3" iz 2016. godine u njujorškom "Medison Skver Gardenu". Iako je Kanjeov najavljeni nastup u Bazelu u poslednjem trenutku otkazan, par je dane proveo uživajući u švajcarskim predelima, gde je Bjanka promenila nekoliko hrabrih odevnih varijanti koje praktikuje još od njihovog venčanja 2022. godine.

Samostalnost u modi i nastavak muzičke turneje

Osvrnuvši se na spekulacije da slavni reper utiče na njen vizuelni identitet i kroji njen stil, Bjanka je ranije u razgovoru za magazin Vanity Fair oštro demantovala takve teorije:

Pogledajte u galeriji viralna naga izdanja Bjanke Ćensori:

1/29 Vidi galeriju Bjanka Ćensori - viralna gola izdanja koja su šokirala prolaznike na ulici Foto: Printscreen/Instagram/gadirrajab, Printscreen/Instagram/BiancaCensori, Yeezilians / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Ne bih radila nešto što ne želim. Moj muž i ja zajedno osmišljavamo moje modne kombinacije. To je saradnja, a ne naređivanje", izjavila je tada.

Istovremeno, Kanje Vest nastavlja sa koncertnim aktivnostima na evropskom tlu. Nakon velikih nastupa pred hiljadama obožavalaca u Gruziji i Turskoj, pevač je za letnje mesece zakazao seriju koncerata u Albaniji, Italiji, Španiji i Portugaliji.

Supružnici su nedavno proslavili i reperov rođendan, kada mu je Bjanka uputila direktnu i emotivnu poruku na mreži: "Srećan rođendan, volim te više od života", napisala je Bjanka uz zajedničku fotografiju.

Pogledajte video: Kanje Vest upao na svadbu u Italiji