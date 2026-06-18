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Poznato TV lice Bojana Ristivojević boravila je u Velikoj Britaniji, gde je izbliza pratila čuvene konjičke trke "Rojal Askot". Voditeljka se na ovom prestižnom događaju pojavila u otmenom izdanju – ponela je nežnožutu haljinu i upečatljiv šešir, čime je u potpunosti ispoštovala stroga pravila oblačenja koja nalaže ova manifestacija. Pored toga što je uživala u jedinstvenom ambijentu na hipodromu, ona je uspela da napravi i ekskluzivne snimke.

Na fotografijama koje je prezentovala javnosti našli su se britanski monarh Čarls Treći i kraljica Kamila. Kralj je uslikan u otmenom sivom odelu sa kišobranom u ruci, dok je njegova supruga blistala u svečanoj beloj toaleti sa raskošnim šeširom. Voditeljka ih je fotografisala iz neposredne blizine, prenoseći tako autentičan segment atmosfere sa ovog mondenskog skupa.

Pogledajte u galeriji Bojanine fotografije kraljevske porodice:

1/6 Vidi galeriju Voditeljka Bojana Ristivojević na Rojal Askotu Foto: Printscreen/instagram/bokalica

Podsetimo, Bojana se ostvarila u ulozi majke krajem septembra 2021. godine, kada je na svet donela devojčicu Mitru.

Odrastanje na imanju i neispunjeno obećanje

Bojanina porodica poseduje veliko seosko imanje, pa je od najranijih dana bila u dodiru sa prirodom i domaćim životinjama, a rad u polju i oko kuće joj nikada nije teško padao.

"Na selu sam radila apsolutno sve. Kada sam bila mala imali smo krave i jarca, koji je bio veoma pametan. Sestra, brat i ja smo ga obožavali, međutim sestra i ja nismo volele da čuvamo krave. Tata nam je obećao da će, ako čuvamo krave celog leta, prodati tele i kupiti nam poklone. Ali nakon prodaje ništa nismo dobile i onda smo se naljutile i više nikada nismo htele da ih čuvamo," ispričala je Bojana jednom prilikom za domaće medije, ističući da se izuzetno ponosi svojim poreklom iz sela Zvezd koje se nalazi nadomak Šapca:

Voditeljka Bojana Ristivojević na Rojal Askotu uslikala britansku kraljevsku porodicu Foto: Printscreen/instagram/bokalica

"Nikada to ne bih krila, jer ne vidim zašto bih se stidela. Ponosna sam na poreklo sa sela, pogotovo otkad sam počela da radim na televiziji i videla za šta su sve uskraćeni ljudi iz grada. Blagoslovena sam što mi je poreklo seljačko."

Slobodno vreme u rodnom kraju i neraskidiva prijateljstva

S obzirom na to da redovno obilazi rodni kraj, voditeljka je sačuvala brojne kontakte i prijatelje iz detinjstva sa kojima provodi vreme kad god joj se ukaže prilika.

"Obožavam selo i bezbroj puta sam isticala da sam zaista blagoslovena što sam na selu odrasla. Iza moje kuće su šume, potok, livade, tu sam se okupljala sa društvom, jurili smo žabe i guštere, upadali u vodu, glumili Tarzana na lijanama. Moje detinjstvo je zaista bilo lepo i srećno. Ti prijatelji sa kojima sam se kao mala družila su i dalje tu, nisam ih izgubila. Moj deda je imao svoju kafanu i bio je jako poštovan čovek, porodica mi je poštena. Ja sam uvek bila povlašćena u smislu da sam bila malo i razmažena, ne da sam bila prohtevna, nego sam bila voljena. Uvek sam očekivala da me ljudi vole, to i dalje očekujem," rekla je svojevremeno Bojana.

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