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Poznati producent Tej Kit, čija biografija uključuje saradnje sa Fjučerom, Trevisom Skotom i Bijonse, pronađen je mrtav u svom stanu u Nešvilu u četvrtak popodne. Imao je 29 godina.

U saopštenju Policijske uprave Metropolitena Nešvila navedeno je da se ne sumnja na nasilnu smrt umetnika nominovanog za Gremi, rođenog kao Britejvijus Čembers.

„Policajci koji su obavljali proveru njegovog stanja pronašli su ga mrtvog u njegovom stanu u ulici Martin danas popodne“, navodi se u saopštenju. „Uzrok smrti za sada nije klasifikovan i čeka se rezultat obdukcije.“

Rođen 20. septembra 1996. godine, ovaj umetnik iz Tenesija stekao je priznanje kao koproducent hita Sicko Mode Trevisa Skota iz 2018. godine, koji je zauzeo prvo mesto na Billboard Hot 100 listi i doneo mu nominaciju za Gremi za najbolju rep pesmu.

Foto: DAVID SWANSON / AFP / Profimedia

Tokom karijere, Kit je sarađivao i sa Drejkom na pesmi „Nonstop“, sa Blokboj Džej-Bijem na pesmi „Look Alive“, kao i sa Sexyy Red na pesmi „Pound Town“ iz 2023. godine.

Govoreći za magazin Rolling Stone 2022. godine o uticaju Memfisa na svoj zvuk, Kit je rekao:

„Rođen sam u tome i odrastao sam u tome. Muzika Memfisa je sve što sam slušao i sve što je moja porodica slušala. Moj očuh, sa kojim sam i dalje veoma blizak, zaista je uticao na moj muzički ukus.“

Govoreći o budućnosti, Kit je rekao da se nada da će iskoristiti „uticaj koji imamo u muzičkoj industriji kako bismo iskoristili prilike u svetu tehnologije“.

Nastavio je:

„Potekli smo iz socijalnog stanovanja (Section 8), spavali na kaučima članova porodice, tako da je za nas velika stvar to što danas možemo da budemo u tim prostorijama, da imamo glas i da posedujemo finansijsku pismenost. Važno je da shvatimo da želimo da budemo najveći - ne samo u hip-hopu, jer smo ga savladali i ostvarili uspeh u njemu - već i najveći u drugim industrijama, naročito u tehnološkom sektoru.“

(Kurir.rs/ rollingstoneindia)

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