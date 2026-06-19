Madona otkrila kako je birala momke: Ako su ovo imali kod kuće, to je za pop zvezdu bio veliki plus
Madona je svoje momke navodno procenjivala prema jednom pomalo neobičnom kriterijumu – rasporedu u kupatilu. Kraljica popa priznala je da je tokom osamdesetih godina, dok je bila deo njujorške klupske scene, ispitivala potencijalne partnere da li imaju kadu i tuš koje bi mogla da koristi.
„Izlazila bih sa momcima u zavisnosti od toga da li su imali kadu i tuš koje sam mogla da koristim“, kroz smeh je rekla 67-godišnja Madona gostujući u emisiji Rent Free.
„Pitala bih: ‘Dobro, gde živiš?’, a oni bi odgovorili: ‘Na Upper West Side-u. A ja bih pitala: ‘Imaš li kadu?’ To mi je bio veliki plus.“
Međutim, to nije bila jedina „pogodnost“ koju je pop zvezda tražila kod muškaraca sa kojima se viđala.
„Otišla bih kod tog momka ili potencijalnog momka i jednostavno bih se okupala ili istuširala“, objasnila je Madona kroz smeh. „I jela bih hranu njegove mame!“
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Ima dečka od 29 godina
Dobitnica sedam nagrada Grammy iza sebe ima impresivnu listu partnera, među kojima su Tupac Shakur, Voren Biti i bivši suprug Gaj Riči, sa kojim ima sinove Roka (25) i Dejvida Bandu (20).
Pevačica je takođe majka ćerke Lurdes (29), koju je dobila sa Karlosom Leonom, kao i Mersi (20) i bliznakinja Stele i Estere (13).
Danas je, čini se, ostavila te navike iza sebe i u stabilnoj je vezi sa Akimom Morisom.
Iako svoju vezu sa 29-godišnjim partnerom uglavnom drži podalje od javnosti, povremeno deli detalje iz njihove svakodnevice.
„Godinama mi je bila želja da gledam konjičku trku Palio u Sijeni, koja se na moj rođendan održava još od 1482. godine!“, napisala je uz snimak sa Morisom tokom proslave svog rođendana 2025. godine u Italiji.
„Ne mogu da opišem koliko je to uzbudljivo i posebno iskustvo!“
(Kurir.rs/ Index)
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