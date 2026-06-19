Slušaj vest

Madona je svoje momke navodno procenjivala prema jednom pomalo neobičnom kriterijumu – rasporedu u kupatilu. Kraljica popa priznala je da je tokom osamdesetih godina, dok je bila deo njujorške klupske scene, ispitivala potencijalne partnere da li imaju kadu i tuš koje bi mogla da koristi.

„Izlazila bih sa momcima u zavisnosti od toga da li su imali kadu i tuš koje sam mogla da koristim“, kroz smeh je rekla 67-godišnja Madona gostujući u emisiji Rent Free.

„Pitala bih: ‘Dobro, gde živiš?’, a oni bi odgovorili: ‘Na Upper West Side-u. A ja bih pitala: ‘Imaš li kadu?’ To mi je bio veliki plus.“

1/6 Vidi galeriju Madona na sceni tokom iznenadnog Prajd koncerta na Tajms skveru u Njujorku Foto: Nancy Kaszerman / Zuma Press / Profimedia

Međutim, to nije bila jedina „pogodnost“ koju je pop zvezda tražila kod muškaraca sa kojima se viđala.

„Otišla bih kod tog momka ili potencijalnog momka i jednostavno bih se okupala ili istuširala“, objasnila je Madona kroz smeh. „I jela bih hranu njegove mame!“

Klikom na link saznajte zašto je Madona u klubu pljeskala vlasnika po zadnjici.

Ima dečka od 29 godina

Dobitnica sedam nagrada Grammy iza sebe ima impresivnu listu partnera, među kojima su Tupac Shakur, Voren Biti i bivši suprug Gaj Riči, sa kojim ima sinove Roka (25) i Dejvida Bandu (20).

Pevačica je takođe majka ćerke Lurdes (29), koju je dobila sa Karlosom Leonom, kao i Mersi (20) i bliznakinja Stele i Estere (13).

1/6 Vidi galeriju Šon pen i Madona Foto: Sara De Boer / INSTAR Images / Profimedia, Adam Scull / Newscom / Profimedia, Profimedia

Danas je, čini se, ostavila te navike iza sebe i u stabilnoj je vezi sa Akimom Morisom.

Iako svoju vezu sa 29-godišnjim partnerom uglavnom drži podalje od javnosti, povremeno deli detalje iz njihove svakodnevice.

„Godinama mi je bila želja da gledam konjičku trku Palio u Sijeni, koja se na moj rođendan održava još od 1482. godine!“, napisala je uz snimak sa Morisom tokom proslave svog rođendana 2025. godine u Italiji.

„Ne mogu da opišem koliko je to uzbudljivo i posebno iskustvo!“

(Kurir.rs/ Index)

Bonus video: Madona - poljubac na sceni