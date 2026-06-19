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Treći dan prestižnog Rojal Askota pretvorio se u pravi spektakl elegancije, glamura i poznatih lica. Na čuvenom Ladies Day-u okupili su se članovi britanske kraljevske porodice, aristokratija, ali i zvezde iz sveta filma, mode i umetnosti, dok su raskošni šeširi i pažljivo birane modne kombinacije privlačili gotovo jednaku pažnju kao i same trke.

Stenli Tuči, Felisiti Blant Foto: Jonathan Brady / PA Images / Profimedia

Posebnu pažnju prisutnih privukao je holivudski glumac Stenli Tuči, koji je zajedno sa suprugom Felisiti Blant stigao na trkalište u Berkširu kao deo kraljevske povorke. Poznat po tome što često prisustvuje događajima koje organizuje britanska kraljevska porodica, glumac je i ovog puta ispoštovao strogi kodeks oblačenja, pojavivši se u elegantnom odelu i tradicionalnom cilindru.

Stenli Tuči, Felisiti Blant Foto: Jonathan Brady / PA Images / Profimedia

Njegova supruga Felisiti, sestra glumice Emili Blant, zablistala je u upečatljivoj cvetnoj haljini, savršeno uklopljenoj u atmosferu najpopularnijeg dana ovog prestižnog festivala.

Jedan od najzapaženijih trenutaka dana bio je debi Izabel de La Brujer u kraljevskoj povorci. Dugogodišnja partnerka Dejvida Armstrong-Džounsa, drugog grofa od Snoudena i sina pokojne princeze Margaret, prvi put se našla među zvanicama koje su se vozile zajedno sa kraljem Čarlsom i kraljicom Kamilom.

Stenli Tuči Foto: David Betteridge Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Par je u vezi od 2022. godine, a iako su prošle godine zajedno prisustvovali Askotu, ovo je bio prvi put da je Izabel dobila mesto u prestižnoj kraljevskoj povorci. Za tu priliku odabrala je elegantnu belu haljinu naglašenu crnim pojasom.

U centru pažnje našla se i Kerol Midlton, majka Kejt Midlton, koja je za Ladies Day izabrala puder-plavu haljinu. Tokom dana više puta je viđena u razgovoru sa kraljicom Kamilom, ali i sa Zarom Tindal, ćerkom princeze Ane.

Visoke temperature koje su zahvatile Veliku Britaniju dodatno su uticale na modne izbore gostiju. Zbog najavljenog toplotnog talasa, mnoge dame odlučile su se za laganije krojeve, haljine bez rukava i prozračne materijale, dok su šeširi ostali nezaobilazan detalj.

Rojal Askot, jedan od najprestižnijih događaja u britanskom društvenom kalendaru, tradicionalno okuplja članove kraljevske porodice, svetski džet-set i ljubitelje konjičkih trka. Manifestacija traje pet dana, a Ladies Day se smatra njenim najglamuroznijim segmentom, kada moda i elegancija dolaze u prvi plan.

Ovogodišnje izdanje još jednom je pokazalo zašto Royal Ascot predstavlja spoj tradicije, luksuza i vrhunskog društvenog života, okupljajući na jednom mestu kraljevske članove, holivudske zvezde i pripadnike svetske elite.

(Kurir.rs/ Blic Žena)

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