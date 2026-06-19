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Ema Heming Vilis svoj je veliki 50. rođendan dočekala sa puno emocija. Supruga Brusa Vilisa (71) na Instagramu je podelila porodičnu uspomenu koja je u kratkom vremenu ganula brojne pratioce i podsetila na zajedničke trenutke iz perioda kada je glumačka zvezda još uvek bila dobro, pre nego što mu je dijagnostikovana frontotemporalna demencija.

Na snimku iz privatnog arhiva Brus Vilis peva joj rođendansku pesmu piskutavim glasom nakon što je udahnuo helijum iz balona. Dok se glumac šali, pleše i pravi grimase, u pozadini se čuje smeh njihovih kćeri. Ema je objavila i noviju fotografiju na kojoj ona i Brus poziraju nasmejani, sa rođendanskim kapicama na glavi.

U opisu objave, Ema je sažela deceniju koja je iza nje i otkrila svoju rođendansku želju.

"Danas slavim velikih 5-0. I moram reći, spremna sam za ovu novu deceniju i sve što ona nudi. Moje četrdesete bile su teške, ali ponosna sam na put koji sam prešla kao supruga, majka, partnerka u nezi i zagovornica," započela je.

Rođendanska želja pretvorena u akciju

Njena rođendanska želja bila je nesebična: "Dok ulazim u ovo novo poglavlje, moja je želja budućnost u kojoj porodice suočene sa demencijom imaju više podrške, resursa, manje stigme i svaki razlog da se drže nade.“

Među prvima su se u komentarima javile Brusove kćeri iz braka sa Demi Mur (63). Rumer Vilis (37) napisala je: "Volimo te, Em... ovo je tako lep video njega", dok joj je Talula Vilis (32) poručila: "Toliko si snažna, volim te jako."

Pogledajte u galeriji fotografije Eme Heming Vilis:

1/8 Vidi galeriju Ema Heming Vilis i Brus Vilis - zajedničke fotografije Foto: printscreen/instagram/emmahemingwillis

Teške četrdesete i nova misija

Glumcu je 2022. godine dijagnostikovana frontotemporalna demencija (FTD), neurodegenerativna bolest koja najčešće pogađa osobe mlađe od 60 godina. Za razliku od Alchajmerove bolesti, FTD primarno utiče na područja mozga povezana sa ponašanjem, ličnošću i jezikom, dok pamćenje u početku može ostati relativno očuvano.

Njena preobrazba iz modela i preduzetnice u istaknutu zagovornicu prava negovatelja postala je njena životna misija. Kroz svoje kanale otvoreno govori o izazovima, tuzi i usamljenosti koje briga o voljenoj osobi donosi, ali i o važnosti traženja podrške i stvaranja zajednice.

Pogledajte video: Brus Vilis zbog bolesti napustio glumu