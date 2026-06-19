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Madison Skver Garden očigledno nije bio prvi izbor Tejlor Svift i Trevisa Kelsija za svadbeno slavlje, strani mediji izveštaju da je prvobitni plan bio severno od Njujorka.

Pre nekoliko meseci pojavili su se izveštaji da će se proslava održati u odmaralištu Ocean House u Rod Ajlandu. Izvori kažu da je par rezervisao datum – 13. jun – što nije slučajnost, jer su to omiljene cifre Tejlor Svift.

1/6 Vidi galeriju Tejlor Svift je u vezi sa ragbistom Trevisom Kelsijem Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia, Patrick Smith / Getty images / Profimedia, Jeff Speer/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Tamošnji mediji su malo istraživali i saznali da je u okviru svadbenog prijema bio planiran i veliki vatromet. Međutim, sredinom maja, kompanija za vatromet koja je bila zadužena za šou dobila je obaveštenje da je događaj otkazan i premešten u Njujork. Što se razloga tiče, rečeno je da je par odustao nakon što se u javnosti saznalo za lokaciju.

Premeštanje u Madison Square Garden i sumnje o tajnom venčanju

Madison Square Garden je sada mesto gde će Tejlor i Trevis organizovati ogromnu zabavu 3. jula za veliko društvo prijatelja i porodice. Sve više izgleda da se samo venčanje neće održati u Gardenu, već na nekom intimnijem mestu.

Sada dolazi najzanimljiviji deo. Obično, kada je samo venčanje odvojeno od svadbenog prijema, ceremonija venčanja se održava prva. Ako su Tejlor i Trevis planirali da slave 13. juna, da li je ceremonija venčanja već bila organizovana, i ako jeste, da li su već zvanično stupili u brak?

Tejlor Svift Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Dešavanja na Rod Ajlandu podgrevaju glasine

Kako prenosi TMZ, trenutno je mnogo aktivnosti u vili Tejlor Svift na Rod Ajlandu, koja se nalazi nedaleko od odmarališta Ocean House.

Za sada su u kući prisutne isključivo žene, tako da bi to moglo biti devojačko veče, ili možda čak nešto mnogo značajnije.

VIDEO: Tejlor Svift