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U poslednjoj epizodi kultne serije "Porodica Soprano", sudbina mafijaškog šefa Tonija Soprana ostala je nejasna, a brojni fanovi HBO-ove serije su još godinama nakon toga raspravljali o tome da li je Soprano ubijen ili ne. Šest godina kasnije, 19. juna 2013, zvezda serije Džejms Gandolfini umro je u 52. godini, a fanovi su ponovo bili šokirani njegovim preranim odlaskom.

Počevši od 1999, Gandolfini je savršeno tumačio Tonija kroz šest sezona hvaljene serije koja mu je obezbedila tri Emija za najboljeg glumca u dramskoj seriji i pritom promenila našu percepciju toga kako dramske serije uopšte izgledaju i uvela nas u ono što popularno nazivamo "zlatnom erom televizije".

Foto: Courtesy HBO / Zuma Press / Profimedia

Privatna borba

I dok je Gandolfini skupljao nagrade, a kritičari seriju proglašavali najboljom u istoriji televizije, slavni glumac privatno je prolazio kroz najteži period života. Ne samo da je morao da se nosi s bolnim razvodom, već je i aktivno vodio borbu sa svojom zavisnošću od droge i alkohola, što mu je izazvalo brojne probleme na snimanju i zbog čega su prijatelji brinuli da sve to neće preživeti.

Uprkos tome, sve je uspešno okončao, a budući da je po završetku serije još uvek bio u četrdesetim, počeo je da glumi u gomili drugih projekata, od brodvejskih predstava do holivudskih filmova. Ukratko, svima je bilo jasno da je Gandolfini veliki glumac i da ga čeka uspešna karijera, a i sam je često isticao da se raduje novim ulogama.

Foto: Printskrin

Međutim, tokom porodičnog putovanja u Italiju, Gandolfini je preminuo od posledica srčanog udara.

Od izbacivača do TV legende

Rođen je 18. septembra 1961. u Nju Džerziju u radničkoj porodici. Njegova majka bila je kuvarica u srednjoj školi, a otac je radio nekoliko poslova - od domara do građevinca. Gandolfini je tokom srednje škole bio sportista, ali privlačila ga je i gluma, pa se pojavio u nekoliko školskih predstava. Međutim, nakon što je završio koledž, nije se bacio na glumu, već je radio kao izbacivač, konobar i menadžer noćnog kluba.

Foto: Courtesy HBO / Zuma Press / Profimedia

Sve se to promenilo nakon što ga je prijatelj odveo na časove glume.

Pojavio se u nekoliko manjih uloga u filmovima, a glumio je i u pozorištu. Mnogi su odmah primetili da deluje grubo pa su mu često davali uloge vojnika ili gangstera, ali to trpanje u "fioke" na kraju ga je dovelo do uloge života.

"Mislio sam da se radi o savršenom scenariju i bio sam uveren da to mogu. Međutim, mislio sam da će se na kraju odlučiti za nekoga malo prefinjenijeg. Recimo to tako, nekog prijatnijeg za gledanje", rekao je za Newsweek 2001. Međutim, producenti su na kraju izabrali njega i definitivno nisu pogrešili.

Foto: Cineliz / Allpix Press / Profimedia

Ne samo da je Gandolfini odličan glumac nego se potpuno predao ulozi i koristio neortodoksne metode da u sebi izazove bes potreban za igranje Tonija. Hodao bi s kamenčićem u cipeli, ostajao bi budan celu noć ili bi se udarao u glavu. Šta god je činio, radilo se o odličnim odlukama jer nakon njegove smrti, autor serije, Dejvid Čejs, opisao je Gandolfinija kao genijalca: "On je jedan od najboljih glumaca svake ere. Velika genijalnost počiva u tim tužnim očima. Mnogo sam mu puta govorio da je prekritičan prema sebi i da je poput Mocarta. Kada bih mu to govorio, s druge strane telefona bi me dočekalo ćutanje."

U svojoj knjizi "Tinderbox: HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers", Džejms Endru Miler otkrio je da bi se Gandolfini često borio sam sa sobom kako bi ušao u lik mafijaša kog je glumio. Često je znao da kaže: "Ne razumete šta mi ovo radi." I neki bi čak rekli da je upravo uloga u Sopranosima ono što je postavilo temelje za preranu smrt.

Suočavanje s demonima

Autori serije koja je tokom trajanja skupila 112 nominacija za Emi, od kojih je 21 osvojila, često su bili u strahu zbog problematičnog ponašanja zvezde. Zbog problema s alkoholom i drogom, Gandolfini bi često nestajao na nekoliko dana, a mnogi su strahovali da će to dovesti do njegove smrti.

"Brinuli smo hoće li Gandolfini ostati živ. Često bi znao da nestane zbog opijanja i zavisnosti od kokaina. Morali bismo zbog toga da prekidamo produkciju", rekao je izvršni direktor HBO-a Džef Bukes.

Osim toga, Miler je pisao i kako je Gandolfini imao problema sa scenarijem i često bi se osećao "prljavo" u ulozi Tonija. Protivio se nekim idejama, a posebno mu je smetala scena u kojoj je trebalo da masturbira u WC-u benzinske stanice. Gandolfini je na kraju pristao, ali su odlučili da scenu izbace.

Mračne i nasilne teme takođe su od Gandolfinija iziskivale da se suoči i sa sopstvenim demonima jer sa zavisnostima se borio od kasnog puberteta, a problemi su eskalirali s godinama.

Često bi kasnio na snimanja, a ponekad se ne bi ni pojavio, što je HBO-u izazivalo milionske gubitke. Problemi su postali toliko veliki da su članovi njegove porodice i mreža čak organizovali i intervenciju, ali čim ih je video, viknuo je: "Je*eš ovo! Je*ite se svi. Otpustite me."

Međutim, niko neće otpustiti Tonija i to nije bila opcija. Loše ponašanje nastavilo se tokom godina, a 2005. nije se pojavio kao prezenter na dodeli Zlatnih globusa.Kasnije su ga zatekli potpuno pijanog kako ispred svog hotela pravi anđele u snijegu. Nije bilo snega. Na kraju ga je zamenio njegov kolega Majkl Imperioli.

Uprkos svim brigama glavešina HBO-a, Gandolfini bi se na kraju uvek pojavio na snimanju i svoj posao bi odradio briljantno. Štaviše, mnogi smatraju da je s godinama postajao sve bolji. Nakon završetka serije, svi su znali da ga čeka sjajna karijera, pa su ga odmah angažovali u drugim ulogama.

Sve se to završilo 2013, a projekat na kom je radio bila je ambiciozna HBO-ova serija "The Night Of", koja je bila njegov "passion project", ali u kojoj ga je nakon smrti zamenio Džon Turturo. Radilo se o odličnoj i hvaljenoj krimi seriji i ostaje nam samo da zamišljamo kako bi Gandolfini odradio ulogu u koju je toliko verovao.

Kobni put u Italiju

U junu 2013. Gandolfini je otputovao u Italiju sa suprugom Deborom Lin, ćerkicom Lilijanom i 13-godišnjim sinom Majklom. Povod je bio nagrada na filmskom festivalu Taormina i učešće na okruglom stolu na temu američke kinematografije. Jedan od razloga je bio i istraživanje italijanskih korena.

Nakon proputovanja Italijom, porodica se vratila u Rim. Tokom dana su se provodili u gradu, a Gandolfiniju je pozlilo oko deset sati uveče. Sin ga je pronašao kad se srušio u kupatilu hotela i odmah nazvao recepciju.

"Osećao se loše i sin je nazvao recepciju. Osoblje je došlo do sobe i čim su videli da nešto nije u redu, pozvali su hitnu, koja ga je odvela u bolnicu", rekla je za USA Today portparolka Lora Konti. Lekari su se borili za njegov život, ali nisu mogli da mu pomognu.

Iako su postojale neke spekulacije oko uzroka smrti, nije postojalo ništa sporno. Naime, italijanski mediji nisu bili preludi za "Porodicom Soprano" jer su smatrali da serija glorifikuje mafijaše. Obdukcija je brzo pokazala da je Gandolfini preminuo od teškog srčanog udara.

Neprežaljena dobričina

Iako je imao problema s HBO-om, svi su znali da im je podigao ugled, a i radili su na novom projektu. Kompanija je nakon smrti objavila da su izgubili omiljenog člana HBO porodice.

Kolege su ga pamtile po dobroti i darežljivosti, a fanovi su vrlo dobro znali da je upravo njegova uloga, i serija u kojoj se pojavio, i te kako uticala na decenije serija koje su usledile i dale ogroman prostor antijunacima.

"Išli smo na neka mračna mesta kao likovi serije. Jako emotivna mesta. Verovali smo jedni drugima i držali jedni drugima leđa, ali smo znali i da se zabavimo. Sa Džimom sam glumio više nego s bilo kojim drugim glumcem u karijeri i više nego što ću ikada glumiti s bilo kim drugim. Zbog toga sam stvarno zahvalan", rekao je njegov kolega Majkl Imperioli.

Nakon smrti javili su se mnogi kojima je Gandolfini pomogao tokom karijere, ne samo poslovno već i privatno.

(Kurir.rs/ Index.hr)

Video: Kurir televizija u poseti kultnim lokacijama iz serije "Porodica Soprano"