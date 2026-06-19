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Karli Daglas, fitnes influenserka iz Južne Karoline, preminula je 13. juna u 36. godini. Dijagnoza opake bolesti saopštena joj je pre samo tri meseca. Borila se hrabro do poslednjeg trenutka, ali je, nažalost, izgubila najvažniju bitku.

Na Instagramu, gde je pratilo više od 137.000 ljudi, influenserka Karli Daglas stekla je popularnost zahvaljujući sadržaju posvećenom fitnesu, organizaciji doma i porodičnom životu. Njene objave privlačile su veliku pažnju, a mnogi pratioci cenili su njenu iskrenost i posvećenost svakodnevnim izazovima. Iza nje su ostali suprug Dejvid i njihovo troje dece – River, Fej i Tauns.

Daglas je u martu saopštila da joj je dijagnostikovan četvrti stadijum raka želuca.

Govoreći o teškoj dijagnozi, isticala je da joj najveću snagu daju porodica i vera da će uspeti da izdrži najteže trenutke.

"Mislim da sam prošla kroz svaku moguću fazu tuge, ali jedna stvar koja me nikada nije napustila jeste taj ogroman osećaj mira da ću biti dobro i da ću se boriti", rekla je tada. Dodala je i da ne odustaje zbog ljudi koje najviše voli: "Moram da se borim za svoju decu i za toliko ljudi koje volim."

Tokom poslednja tri meseca redovno je na Instagramu delila detalje svoje borbe sa bolešću, uključujući snimke iz bolnice i iskrene objave o izazovima sa kojima se suočavala.

U saopštenju objavljenom nakon njene smrti istaknuto je da će Karli Daglas ostati upamćena po svom prepoznatljivom osmehu, vedrom duhu i toplini koju je nesebično delila sa svima koje je upoznala. Njeni najbliži naveli su da je, uprkos teškoj borbi sa bolešću, do poslednjeg dana nastojala da provede što više vremena sa porodicom i da "upije poslednju kap svakog osmeha i zagrljaja svoje dece."

U oproštajnom saopštenju posebno je istaknuta ljubav koju je delila sa suprugom Dejvidom. Opisan je kao njen najbolji prijatelj i čovek čijem se povratku kući radovala svakog dana. Njihov odnos, navodi se, bio je ispunjen dubokom povezanošću i ljubavlju koja je prožimala svaki segment njihovog života i doma, prenosi People.

Porodica i prijatelji priznaju da je njen odlazak ostavio prazninu koju ništa neće moći da nadomesti, ali istovremeno ističu da ne gube nadu. U saopštenju se navodi da veruju da je Karli sada pronašla mir i da je "najradosnija i najblistavija verzija sebe". Dodali su i da bi njena najveća želja bila da ljudi koji su pratili njenu priču pronađu veru, utehu i unutrašnji mir kakav je, prema njihovim rečima, ona sada dostigla.

(Kurir.rs/ Žena)

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