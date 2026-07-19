Anastasija Cilimpiu kao Kosem i Ekin Koč kao sultan Ahmed I

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Serija "Sultanija Kosem" se od 17. jula premijerno emituje u Srbiji, a glavnu ulogu, mladu Kosem, igrala je grčka glumica Anastasija Cilimpiu. Iako se u ulozi buduće vladarke Osmanskog carstva pojavila samo u prvih nekoliko epizoda serije, Anastasija je uspela da ostavi toliko snažan utisak, pa je mnogi i danas pamte upravo po toj ulozi. Međutim, iza uspeha koji joj je doneo međunarodnu slavu krije se mnogo duža i zanimljivija priča o devojčici iz Atine, koja je veoma rano zakoračila u svet glume i izrasla u jednu od najpoznatijih mladih grčkih glumica svoje generacije.

Od devojčice koja je sa svega pet godina počela da snima reklame i pozira za modne kampanje, do glumice čije je lice postalo prepoznatljivo milionima gledalaca širom sveta,Anastasija Cilimpiu je prošla je put o kakvom mnogi mladi umetnici mogu samo da sanjaju.

Pogledajte u galeriji fotografije Anastasije Cilimpiu u ulozi mlade sultanije Kosem:

1/19 Vidi galeriju Anastasija Cilimpiu u ulozi sultanije Kosem Foto: Promo

Iako je danas publika najčešće pamti kao mladu Kosem Sultan, njena karijera počela je mnogo ranije, u rodnoj Atini, gde je rođena 12. novembra 1997. godine u porodici grčko-rumunskog porekla, od majke Grkinje i oca Rumuna, zbog čega govori više jezika.

Još kao devojčica pokazivala je sklonost ka javnim nastupima, pa je veoma rano zakoračila u svet modelinga i glume. Grčka publika upoznala ju je kroz razne televizijske serije, a paralelno sa radom pred kamerama, gradila je i pozorišnu karijeru.

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Prelomni trenutak u njenoj karijeri dogodio se 2015. godine kada je izabrana za ulogu mlade sultanije Kosem u velikom turskom televizijskom spektaklu "Sultanija Kosem". Serija, koja prati život jedne od najuticajnijih žena Osmanskog carstva, predstavlja nastavak globalno popularnog "Sulejmana Veličanstvenog", pa je interesovanje publike bilo ogromno. Anastasija je tumačila junakinju u njenim mladim godinama, pre nego što su ulogu preuzele poznate turske glumice Beren Sat i Nurgul Ješulčaj. Upravo zahvaljujući toj ulozi stekla je međunarodnu popularnost i armiju obožavalaca od Balkana do Bliskog istoka.

Serija "Sultanija Kosem" na Kurir televiziji Istorijsku dramu, seriju "Sultanija Kosem" gledajte na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, ili u repriznom terminu od 15.00 časova. Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Zanimljivo je da se zbog snimanja serije na nekoliko meseci preselila u Tursku, gde je dodatno usavršila turski jezik. Pored grčkog i rumunskog, govori i engleski, što joj je omogućilo da se relativno lako kreće između različitih produkcija i tržišta.

Iako je uloga mlade Kosem trajala svega nekoliko epizoda, ostavila je snažan utisak na publiku. Godinama kasnije među fanovima serije i dalje se vode rasprave o njenoj interpretaciji istorijske junakinje, a mnogi smatraju da je upravo ona uspela da prikaže mladalačku nevinost i ranjivost buduće sultanije na način koji je ostao upamćen među gledaocima.

Anastasija u intervjuima često ističe da joj roditelji nisu dozvolili da je rana slava promeni i da je, uprkos snimanjima, imala normalno detinjstvo. Za razliku od mnogih dečjih zvezda koje nestanu sa scene nakon prvih uspeha, Anastasija Cilimpiu nastavila je da gradi karijeru i u odraslom dobu. Nastupala je u televizijskim serijama, filmovima i pozorišnim predstavama, potvrđujući da njen uspeh nije bio prolazna pojava.

Danas važi za jednu od najpoznatijih mladih grčkih glumica svoje generacije, a publika je i dalje najradije povezuje sa ulogom koja joj je otvorila vrata međunarodne scene - mladom sultanijom Kosem.

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