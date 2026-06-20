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Ljubavni život poznatog glumca Vuka Kostića ponovo je u fokusu medija nakon vesti da jeu tajnosti stao na ludi kamen i dobio dete. Njegova izabranica se ne bavi javnim poslom, a glumac je radosne vesti podelio isključivo sa najužim krugom prijatelja i porodicom.

Pre nego što je pronašao mirnu luku, Kostić je bio poznat po vezama sa nekim od najlepših žena sa domaće scene. Među njegovim bivšim partnerkama izdvajaju se voditeljka Ana Mihajlovski, kao i glumice Bojana Stefanović i Jelisaveta Orašanin.

U galeriji pogledajte fotografije Vuka Kostića:

1/8 Vidi galeriju Vuk Kostić Foto: Jakov Milošević, Vladimir Avramović

Pored njih, mediji su ga svojevremeno povezivali i sa Ivanom Stanković, jednom od naših najuspešnijih manekenki i muzom čuvenog kreatora Đorđa Armanija. Šuškalo se da je ovaj par bio u emotivnoj vezi tokom 2006. godine, mada nikada nije zvanično potvrđeno da li je u pitanju bila stvarna romansa ili samo novinarska nagađanja.

Od čuvanja krava do svetskih modnih pista

Atraktivna Ivana Stanković nekada je harala planetarnim modnim pistama i krasila video-spotove svetskih muzičkih zvezda. Ipak, kako je sama jednom prilikom podelila sa pratiocima na Instagramu, tokom odrastanja nije mogla ni da nasluti kakav je uspeh očekuje u budućnosti.

"Najlepši dani mog detinjstva, provedeni u selu Skakavac pored Bosanskog Petrovca, podno Grmečkih planina, s prirodom još lepšom nego iz filma "Orlovi rano lete". I, dok sam ja, neretko čuvajući krave s decom iz tog mesta, maštala o belom svetu koji ću videti jednog dana kao manekenka, ni slutila nisam da nikad ništa lepše od mog Skakavca neću videti...", napisala je tada Ivana, koja je kasnije u karijeri imala priliku da snima čak i sa holivudskim glumcem Brusom Vilisom.

Rad u pekari i na kiosku nakon svetlosti reflektora

Kada su dani najveće modne slave ostali iza nje, manekenka se suočila sa realnošću i potrebom da promeni profesiju kako bi izmirila osnovne životne troškove. Javnost je ostala u šoku kada je odjeknula vest da je Ivana počela da radi u pekari. Nakon što su njene fotografije sa radnog mesta preplavile društvene mreže, ona je u jednom intervjuu iskreno progovorila o tome koliko joj je bilo naporno da se prilagodi poslovima koji nemaju nikakve veze sa njenom prethodnom karijerom.

"Bilo je teško, naporno, ali je meni postajalo sve zanimljivije. Živela sam baš onako kako ljudi žive. Išla sam javnim prevozom, radila pune smene, sve, sve kako treba. Toliko mi se osladilo da sam na kiosku radila pet meseci. Pekara mi je bila najteža. Komšije su me čudno gledale kada bi me videle da se vraćam iz treće smene u uniformi i sva bleda od posla."

Ivana Stanković, nekadašnja manekenka, radnica u pekari Foto: Privatna arhiva

Ivana je objasnila da je do novih poslova dolazila regularno, prateći oglase, i da je planirala da ceo taj proces pretoči u televizijski format, ali je na kraju odustala:

"Ja sam sve te poslove našla preko oglasa, neki su me i prepoznali, doduše, mali broj nije. Htela sam to i da ekranizujem, međutim, kada sam videla da ti ljudi koji su radili sa mnom, kao i klijenti nisu bili opušteni – odustala sam od snimanja. Inače, još nešto je dovelo do toga, a to je trenutak kada je jedna manekenka završila u zatvoru zbog prostitucije, to mi je veoma teško palo."

Ipak, medijska pažnja donela joj je i neka prijatna iznenađenja:

"Ali u svemu ovome, kada ste vi svi objavili da radim u pekari, najzanimljivije mi je bilo kada su me ljudi zvali i nudili pomoć. Neki ljudi koje nisam ni čula ni videla godinama, to mi je bilo jako drago. To su ljudi koje sam doslovno možda sretala, nisam ih ni poznavala. To mi je bilo slatko", ispričala je bivša manekenka.

Kada je reč o njenom trenutnom emotivnom statusu, nije poznato da li je Ivana danas slobodna, s obzirom na to da je o ljubavi poslednji put javno govorila 2017. godine, kada je izjavila da je ispunjena i srećno zaljubljena.

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