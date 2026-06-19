Slušaj vest

Ako ste mislile da vas na utakmicama Svetskog prvenstva čeka samo "dosadno trčanje za loptom", kako mi žene to volimo da opišemo, ovoga puta ste se prevarile. Dok je Švajcarska ubedljivo pobeđivala Bosnu i Hercegovinu rezultatom 4:1, žene širom sveta gledale su u samo jedno mesto – klupu švajcarske reprezentacije.

Razlog? Selektor Murat Jakin! Čim se na ekranu pojavio njegov krupni kadar, internet je doslovno "izgoreo", a mnogi su morali da protrljaju oči i zapitaju se da li su možda prebacili na neki holivudski blokbaster.

Zgodni fudbalski stručnjak izgleda kao brat blizanac čuvenog danskog glumca Madsa Mikelsenai to je ono što je obeležilo ovaj meč kada je ženski deo publike u pitanju, ali i Mundijal do sada.

Sad bi ga svaka žena "za sebe uzela"

Komentari na mrežama su odmah počeli da pljušte: "Da li je ovo Mads Mikelsen na Mundijalu?", "Mads i Murat kao da su braća", "Ima nešto slično u njihovom pogledu, čak im je i frizura ista".

I zaista, kada stavite fotografiju selektora pored fotografije markantnog glumca kog obožavamo u filmovima poput "Kazino Rojal" i "Doktor Strejndž", sličnost je neverovatna. Iako je Mads devet godina stariji taj specifičan stav, prodoran pogled i šarmantna frizura su tu. Neki su se čak našalili da je švajcarski selektor "briljirao u Kralju Arturu".

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Andrija Milošević otkrio šta je Kusturica tražio od njega: