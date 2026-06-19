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Kralj Čarls III je ponudio princu Hariju i Megan Markl da odsednu u kraljevskoj rezidenciji kada se porodica sledećeg meseca vrati u Ujedinjeno Kraljevstvo.

Kralj je takođe ponudio bezbednosne aranžmane porodici Saseks, nakon vojvodine pravne bitke za telohranitelje finansirane od strane poreskih obveznika. Princ Arči (7) i princeza Lilibet (5) krenuće na svoje prvo putovanje u Ujedinjeno Kraljevstvo posle četiri godine, nakon bezbednosnih garancija iz Bakingemske palate.

Princ Hari i Megan Markl biće u kraljevskoj rezidenciji tokom boravka u UK:

1/8 Vidi galeriju Megan Markl i princ Hari Foto: The Hollywood JR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, BBC / Ferrari / Profimedia





Tabloid The Sun je pre šest meseci prvi otkrio da Ministarstvo unutrašnjih poslova ponovo razmatra njegov zahtev za dvadesetčetvoročasovnu policijsku zaštitu sa naoružanjem, šest godina nakon što mu je ona ukinuta kada se povukao sa dužnosti zaposlenog člana kraljevske porodice i preselio u Sjedinjene Američke Države.

Takođe du pidsli i da bi Megan putovala sa Harijem ovog leta na obeležavanje dvanaestomesečnog odbrojavanja do Inviktus igara u Birmingemu ali samo ako on dobije naoružanu stražu od 24 člana.

Foto: Brook Mitchell / AFP / Profimedia



Princ Hari koji je proveo manje od 45 minuta sa Kraljem kada ga je posetio u septembru takođe je uračunao „periode slobodnog vremena” tokom svog petodnevnog porodičnog putovanja u želji da se vidi sa svojim ocem, kako se saznaje.

Kralj Čarls je bio oduševljen što je upoznao svoju unuku Lilibet tokom njene posete 2022. godine i rekao je da je njihov prvi susret bio „veoma emotivan”.



Sada izvori bliski Hariju kažu da novi „uslovi” uoči posete sledećeg meseca znače da se „bezbedan povratak” može realizovati.