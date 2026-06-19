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Već mesecima se spekuliše o venčanju Tejlor Svift i Trevisa Kelsija, a sve je nedeljama obavijeno velom tajne. Prema poslednjim informacijama, spektakularna proslava održaće se na Rod Ajlandu. 

Tejlor Svift i Trevis Kelsi spremaju venčanje:

Tejlor Svift je u vezi sa ragbistom Trevisom Kelsijem Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia, Patrick Smith / Getty images / Profimedia, Jeff Speer/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Naime, kako TMZ prenosi, u toku su poslednje pripreme za ovu svečanost. Veliki šator postavljen je niz ulicu do pevačicine kuće, a njeni prijatelji su već viđeni na njenom imanju gde će se navodo venčanje održati. Za to vreme, Trevis je viđen u Los Anđelesu sa prijateljima gde će navodno ovog vikenda proslaviti momačko veče


Dakle, da li bi Tejlor i Trevis mogli da se venčaju ovog vikenda? Raniji izveštaji su tvrdili da će se venčanje održati 3. jula u njujorškom Medison Skver Gardenu ali je takođe bilo izveštaja da će Medison Skver Garden biti domaćin svadbene proslave, dok će se sama ceremonija održati ranije.

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Tejlor Svift Izvor: TIKTOK dailymail

Prema insajderu Daily Mail, „u planu je privatna i strogo obezbeđena ceremonija za njenu najbližu porodicu i prijatelje“. Takođe su napomenuli da „postoji nešto što je povezano sa Medison Skver Gardenom“, dok je TMZ ranije tvrdio da će se ceremonija održati pre 3. jula sa manjim brojem gostiju, a da će događaj u Medison Skver Gardenu ugostiti 1.000 prijatelja i članova porodice.