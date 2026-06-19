Tejlor Svift organizovala devojačko veče? Otkriveni detalji venčanja godine
Već mesecima se spekuliše o venčanju Tejlor Svift i Trevisa Kelsija, a sve je nedeljama obavijeno velom tajne. Prema poslednjim informacijama, spektakularna proslava održaće se na Rod Ajlandu.
Tejlor Svift i Trevis Kelsi spremaju venčanje:
Naime, kako TMZ prenosi, u toku su poslednje pripreme za ovu svečanost. Veliki šator postavljen je niz ulicu do pevačicine kuće, a njeni prijatelji su već viđeni na njenom imanju gde će se navodo venčanje održati. Za to vreme, Trevis je viđen u Los Anđelesu sa prijateljima gde će navodno ovog vikenda proslaviti momačko veče.
Dakle, da li bi Tejlor i Trevis mogli da se venčaju ovog vikenda? Raniji izveštaji su tvrdili da će se venčanje održati 3. jula u njujorškom Medison Skver Gardenu ali je takođe bilo izveštaja da će Medison Skver Garden biti domaćin svadbene proslave, dok će se sama ceremonija održati ranije.
Prema insajderu Daily Mail, „u planu je privatna i strogo obezbeđena ceremonija za njenu najbližu porodicu i prijatelje“. Takođe su napomenuli da „postoji nešto što je povezano sa Medison Skver Gardenom“, dok je TMZ ranije tvrdio da će se ceremonija održati pre 3. jula sa manjim brojem gostiju, a da će događaj u Medison Skver Gardenu ugostiti 1.000 prijatelja i članova porodice.