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Već mesecima se spekuliše o venčanju Tejlor Svift i Trevisa Kelsija, a sve je nedeljama obavijeno velom tajne. Prema poslednjim informacijama, spektakularna proslava održaće se na Rod Ajlandu.

Tejlor Svift i Trevis Kelsi spremaju venčanje:

1/6 Vidi galeriju Tejlor Svift je u vezi sa ragbistom Trevisom Kelsijem Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia, Patrick Smith / Getty images / Profimedia, Jeff Speer/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Naime, kako TMZ prenosi, u toku su poslednje pripreme za ovu svečanost. Veliki šator postavljen je niz ulicu do pevačicine kuće, a njeni prijatelji su već viđeni na njenom imanju gde će se navodo venčanje održati. Za to vreme, Trevis je viđen u Los Anđelesu sa prijateljima gde će navodno ovog vikenda proslaviti momačko veče.



Dakle, da li bi Tejlor i Trevis mogli da se venčaju ovog vikenda? Raniji izveštaji su tvrdili da će se venčanje održati 3. jula u njujorškom Medison Skver Gardenu ali je takođe bilo izveštaja da će Medison Skver Garden biti domaćin svadbene proslave, dok će se sama ceremonija održati ranije.

00:13 Tejlor Svift Izvor: TIKTOK dailymail