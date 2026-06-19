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Glumica Marijana Mićić trenutno uživa na odmoru u Crnoj Gori, a društvo joj pravi koleginica i prijateljica Katarina Radivojević.

Marijana je zabeležila jedan spontan trenutak i objavila fotografiju Katarine u kupaćem kostimu, nastalu u potpuno opuštenom ambijentu na plaži. Bez poziranja i opterećenja idealnim uglovima, sa kovrdžavom kosom koja joj je delimično prekrila lice, Katarina je pokazala prirodno izdanje.

Katarina Radivojević Foto: Instagram/marijanamicic

Glumica koja se u poslednje vreme ređe pojavljuje u javnosti oduševila je svoje fanove ovim spontanim izdanjem bez šminke i obraćanja pažnje na kamere.

Katarina je baš i naglasila da joj je fizički izgled svakako pomogao u karijeri i da bi sve osobe koje se bave javnim poslom trebalo da izgledaju negovano - sa tom granicom da „izgledaju dobro za svoje godine, a ne deset ili petnaest mlađe“.

Foto: Nemanja Nikolić

"Ja sam tip koji ne ume ništa da sakrije, tako da sam uvek iskrena sa svojom publikom. Mislim da je za moj izgled najviše zaslužna genetika i sve bi vam bilo jasno kada biste videli moje roditelje... Ne bih da se hvalim, ali ja sam i celog života vežbala. To je pomoglo mom telu da bude u tonusu i onda kada zbog obaveza ne stignem da treniram dve ili tri nedelje. Telo pamti i uspeva da zadrži dobru formu," govorila je Katarina.

Ističe da se skroz prepušta svom lekaru, u čije znanje i stručnost beskrajno veruje, kada je u pitanju nega lica. Smatra da je veliki esteta i profesionalac, i ume sve da uradi umereno, na pravi način.

Foto: Damir Dervišagić

"Pomalo radimo botoks, toliko da i dalje mogu da se namrštim jer to moram zbog posla. Slažemo se da je manje - bolje. Tretirali smo celo čelo i malo oko očiju, bore smejalice. Ja imam 42 godine i to je nešto što se vidi. Imam izuzetno svetle oči i škiljim, pa kada se leto približi kraju, vidi se poneka bora viška. On mi tada kaže: Krenula je bora. Tada dodamo botoks, ako ništa ne snimam," rekla je glumica pre tri godine, piše Stil.