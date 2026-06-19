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Glumica En Hatavej objavila je da ona i njen suprug Adam Šulman čekaju treće dete. Par je u braku od 2012. godine ali je njihova ljubavna priča i dalje za mnoge nepoznanica.

Par, koji se upoznao 2008, već ima dva sina, Džonatana i Džeka, a danas je glumica na Instagramu objavila da očekuju i treće dete, što je ponovo podstaklo zanimanje javnosti za njenog supruga. Iako svoju vezu drže podalje od očiju javnosti, jasno je da je njihova ljubavna priča jedna od onih filmskih, a Šulman je i sam uspešan u nekoliko različitih oblasti.

En hatavej pokazala trudnički stomak Foto: Instagram

Karijeru započeo kao glumac

Poput svoje supruge, Adam (45) je rođen i odrastao u Njujorku te se takođe odlučio za glumačku karijeru. Nakon srednje škole diplomirao je pozorište na Univerzitetu Braun, a tokom studija pohađao je i letnji program na prestižnoj Tiš školi umetnosti Univerziteta u Njujorku. Nakon diplome 2003. godine, ostvario je ulogu u pet epizoda En-Bi-Si-jeve (NBC) serije "American Dreams" te u TV filmu "The Dukes of Hazzard: The Beginning". Ipak, čini se da je s vremenom glumu odlučio da zameni drugim interesovanjima.

Nedugo nakon venčanja, Adam je sa En sarađivao na produkciji nezavisne drame "Song One" iz 2014. godine, u kojoj je ona tumačila glavnu ulogu.

En Hatavej sa suprugom Foto: Chelsea Lauren / Shutterstock Editorial / Profimedia

"U početku me zanimalo kako ćemo se snaći. Znate kako kažu da ne treba poslovati sa supružnikom, ali ja sam obožavala da radim sa njim. On je u tome jako dobar, sjajan je producent. Čini mi se da sam u tom procesu i sama puno naučila od njega", rekla je Hatavej kasnije za časopis Pipl (People).

Godinu dana kasnije najavljena je i njihova druga saradnja na komediji o invaziji vanzemaljaca "The Shower", ali taj projekat nikada nije realizovan. Osim glume i produkcije, Adam je i dizajner nakita.

Dok je En 2010. snimala film "Alisa u zemlji čuda", sprijateljio se sa dizajnerkom Hajdi Naser Fink (Heidi Nahser Fink), koja je izradila nakit za film i prva prepoznala njegov talenat. To je prijateljstvo 2011. godine dovelo do osnivanja kompanije za izradu nakita Džejms Benks Dizajn (James Banks Design). Adamov prvi dizajn bio je privesak u obliku sijalice koji je osmislio za En.

"Dok je Eni bila na dugom snimanju u Londonu, a ja sam radio u pozorištu u Njujorku, rekla mi je: 'Osećam se kao da nemam svetla u svom životu'. Tako je nastao zaštitni znak kompanije, nazvan Lightkeeper", objasnio je.

Kompanija je ime dobila po njegovom dedi, koji je takođe dizajnirao nakit. Adam je dizajnirao i Enin verenički prsten od šest karata, a iz kompanije za dijamantski nakit Kwiat, koja je pomogla u izradi, poručili su:

En Hatavej sa suprugom Foto: Emma McIntyre / Getty images / Profimedia

"Imao je veoma jasnu viziju onoga što bi se En svidelo". U leto 2008. godine En je punila medijske stupce nakon što je njen tadašnji dečko, italijanski preduzetnik Rafaelo Folijeri, uhapšen zbog prevare. Ubrzo nakon toga, preko zajedničkog prijatelja na filmskom festivalu u Palm Springsu upoznala je Adama. Uprkos teškom životnom periodu, hemija je bila trenutna.

"Čim sam ga upoznala, odmah sam znala da je on ljubav mog života. Isto tako sam znala da ga nisam mogla sresti u gorem trenutku", poverila se za Harpers Bazar .

Ipak, odlučila je da mu da priliku. Zaprosio ju je u novembru 2011, a venčali su se u septembru 2012. u Big Suru.

En Hatavej Foto: M10s / imago stock&people / Profimedia

"On mi je pomogao da počnem da se osećam prijatno u svetu. Danas se često govori da nama ženama ne treba niko. Ali ja trebam svog supruga. Njegova ljubav, jedinstvena i posebna, promenila me", rekla je kasnije za El (Elle).

Osim što je suprug pun podrške, Adam je, čini se, i izvrstan otac. On i En prvog sina Džonatana dobili su 2016, a njegovog brata Džeka 2019. godine. Nakon Džonatanovog rođenja, Adam je za Pipl izjavio da uživa u svakom aspektu očinstva.

"Svaki delić toga je neverovatan", rekao je, dodavši kako ga En kao majka neprestano "oduševljava". Tokom gostovanja u emisiji "The Drew Barrymore Show", En je otkrila da ona i Adam imaju iste tetovaže - slovo "M".

"Ideja je da je svako od nas celina za sebe, ali da smo zajedno još više od toga. Ne očekujem da me on upotpuni, niti on to očekuje od mene. Ja sam svoja osoba, on je svoja, a zajedno smo jer verujemo da jedno drugo činimo boljima. To je zajednica u kojoj oboje želimo da učestvujemo", objasnila je glumica.

(Kurir.rs/Index.hr)