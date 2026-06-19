Jelisaveta potvrdila razvod braka: Glumica obrisala Miloševo prezime!
Početkom juna javnost je šokirala informacija da se glumica Jelisaveta Orašanin i trofejni košarkaš, a sada sportski direktor KK Crvena zvezda razvode. U međuvremenu isplivali su brojni detalji iz njihovog braka.
Naime, nakon krize koju su imali pre dve godine, a o kojoj je Kurir pisao, par nije uspeo da prevaziđe razmirice. Stavili su tačku na 9 godina braka, a sve se završilo u korektnim odnosima.
Nakon što se danima govorilo o kraju ljubavi, kao i o navodnoj Jelisavetinoj vezi sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom, ona je sada donela drastičnu odluku.
Glumica koja je na društvenim mrežama bila potpisana kao Jelisaveta Orašanin Teodosić sada ponovo ima samo devojačko prezime.
Miloš je nedavno prvi put viđen bez burme na ruci i to kada je predstavljan kao direktor u KK Crvena zvezda, te je i to bio jasan znak da je sa brakom gotovo.
Akteri se nisu oglašavali o ovim navodima, ali su neki suptilni znaci ipak dovoljni da svima sve bude jasno.
Bajkovito venčanje u Beogradu nakon 4 meseca veze
Miloš Teodosić i Jelisaveta Orašanin nakon četiri meseca veze izgovorili 2017. godine sudbonosno „da“ u jednom beogradskom restoranu.
Obezbeđenje na venčanju bilo je slično kao i pre tri godine na Svetom Stefanu, kada se oženio Novak Đoković. Teo je angažovao pedesetak telohranitelja, koji čak ni mladinoj sestri nisu dozvolili da uđe u objekat dok im nije pokazala pozivnicu. Slavlje je krenulo od ranog jutra u beogradskom naselju Žarkovo, u domu porodice Teodosić. Prvo je stigao košarkašev rođeni brat Jovan s posluženjem, a onda i rođaci iz Valjeva, prijatelji i muzičari.
Jelisaveta Orašin nije htela da uzme Miloševo prezime
Čini se da je kod poznatog para sve išlo spontano i neočekivano, pa su tako u brak stupili i nakon samo 4 meseca veze. Ubrzo su zasnovali porodicu i dobili ćerku i sina.
Bilo je zanimljivo i to što je do same svadbe glumica bila pri odluci da svoje devojačko prezime umesto da uzme Miloševo.
" Iznenadila sam ga prezimenom. Pre nego sam upoznala Miloša, razmišljala sam o prezimenu i rekla sam da ga nikada neću promeniti. Rekla sam da je baš zvučno. Posle kad smo počeli da pričamo o deci i porodici sam počela da razmišljam o svemu. Rekla sam sebi da ću ja jednog dana imati decu sa njim i da će ta deca da se prezivaju Teodosić. Razmišljala sam i shvatila da će me deca pitati kako sam ja Orašanin, a ostali Teodosić. U tom momentu sam rešila da svi budemo Teodsić - objasnila je glumica.