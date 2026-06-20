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Partnerka engleskog fudbalera Fila Fodena (26), Rebeka Kuk (23), našla se u centru pažnje nakon što je sprečila pokušaj OnlyFans zvezde Lili Filips da započne razgovor s igračem Mančester Sitija tokom bokserskog spektakla u Mančesteru.

Foden je u subotu iz prvih redova AO Arene pratio meč između Tomija Fjurija i Edija Hola, a snimak neprijatnog susreta ubrzo je preplavio društvene mreže, piše Daily Mail.

Rebeka odmah reagovala

OnlyFans zvezda, koja je postala poznata nakon što je tvrdila da je u jednom danu spavala sa 101 muškarcem, prišla je Fodenu dok je sedeo uz ring. Međutim, njegovoj dugogodišnjoj partnerki taj detalj nije promakao. Kuk, odevena u crnu haljinu, brzo je reagovala i odmakla influenserku koja je pokušavala da stupi u kontakt s vidno zatečenim fudbalerom.

Snimak izazvao brojne komentare

Video je u kratkom roku prikupio hiljade pregleda, a brojni korisnici društvenih mreža stali su na Rebekinu stranu. Komentari podrške samo su se nizali.

"Svaka čast gospođi Foden", napisao je jedan korisnik na X-u. Drugi je poručio: "Žena Fila Fodena je prava šefica", dok se treći zapitao: "Baš me zanima šta je htela da mu kaže."

U galeriji pogledajte fotografije Lili Filips, zvezde OnlyFansa:

1/15 Vidi galeriju Lili Filips Foto: Printscreen Instagram

Foden i Kuk zajedno su još od školskih dana u Stokportu, a danas imaju troje dece.

Foden ostao bez mesta na Svetskom prvenstvu

Fudbaler Mančester Sitija se na bokserskom se događaju pojavio nedugo nakon što ga je selektor engleske reprezentacije Tomas Tuhel izostavio sa spiska putnika za Svetsko prvenstvo. Iza Fodena je sezona koja nije ispunila velika očekivanja, pa je nemački stručnjak prednost dao Morganu Rodžersu, Džudu Belingemu i Eberečiju Ezeu.

Fil Foden sa verenicom i sinom Foto: DARREN STAPLES / AFP / Profimedia

Iako je za Siti tokom sezone upisao deset pogodaka i sedam asistencija, to nije bilo dovoljno za mesto u reprezentaciji.

Poručio da će navijati za Englesku

Foden je poručio da će reprezentaciju pratiti iz svog doma.

"Radujem se prvenstvu. Naravno da ću gledati Englesku. Nadam se da će ostvariti dobar rezultat i navijaću za njih. Verujem da mogu da osvoje titulu", rekao je.

Foto: Martin Rickett / PA Images / Profimedia

Saigrač otkrio kako se Foden osećao

Njegov klupski saigrač Niko O'Rajli, kome će ovo biti prvo Svetsko prvenstvo, otkrio je koliko je Fodenu teško palo izostavljanje.

"Razgovarao sam s Filom i potpuno je slomljen. Igrao sam s njim i s Kolom Palmerom, obojica su neverovatni fudbaleri. Žao mi je što nisu u reprezentaciji i siguran sam da im je to teško palo. Sada im preostaje da se odmore i pripreme za novu sezonu", rekao je O'Rajli novinarima u reprezentativnoj bazi u Kanzas Sitiju.

(Kurir.rs/ Index.hr)

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