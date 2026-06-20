Najiščekivaniji filmski spektakl „ Spajdermen : Novi dan ”, ovog leta stiže pretpremijerno na velika platna 29. jula, uključujući i specijalne ponoćne projekcije u 00:01, a na velike ekrane širom zemlje i regiona donosi ga distributerska kuća Jučer . Osigurajte svoja mesta na vreme!

Čekanju je konačno kraj! Lansiran je novi trejler za najiščekivaniji blokbaster godine: „Spajdermen: Novi dan”.

Dok internet gori od teorija o tome šta nas čeka u novom poglavlju o omiljenom heroju iz komšiluka, distributerska kuća Jučer donosi vest koju su svi fanovi sa nestrpljenjem čekali:

ULAZNICE SU OD 17.6. ZVANIČNO U PRODAJI na blagajnama i sajtovima bioskopa širom Srbije i regiona!

Interesovanje je nezapamćeno, a najverniji fanovi imaće privilegiju da film pogledaju pretpremijerno već od 29. jula, dok film u redovnu bioskopsku distribuciju kreće dan kasnije, 30. jula.

Pogledajte novi, spektakularni trejler i osetite delić atmosfere koja će pokoriti bioskope ovog leta:

Ulaznice su u prodaji u bioskopima: Cineplexx, Cinestar, Arena Cineplex i uskoro bioskopima širom Srbije, dok iz distributerske kuće Jučer, najavljuju da će fanove u bioskopima dočekati spektakularna iznenađenja.

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