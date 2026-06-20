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Sestre Malija i Saša Obama gotovo deceniju uspešno izbegavaju svetla reflektora, ali zbog otvaranja Predsedničkog centra Obama u Čikagu napravile su izuzetak. Ćerke bivšeg američkog predsednika pridružile su se roditeljima na svečanoj ceremoniji i pokazale u kakve su mlade žene izrasle.

Otkako je Barak Obama u januaru 2017. godine napustio Belu kuću, njegove ćerke su odabrale život daleko od medijske pažnje, pojavljujući se tek povremeno na društvenim mrežama svojih roditelja. Otvaranje ogromnog kompleksa na južnoj strani Čikaga, koji uključuje muzej, koncertne prostore i novi ogranak gradske biblioteke, bio je savršen povod za njihovo retko javno pojavljivanje.

Foto: Kent Nishimura / AFP / Profimedia

Karijera daleko od politike

Dok se 25-godišnja Saša tek povremeno pojavi na nekom javnom događaju, poput nedavne košarkaške All-Star utakmice u Los Anđelesu, 27-godišnja Malija gradi ozbiljnu karijeru u filmskoj industriji. Sarađivala je s Donaldom Gloverom na seriji "Swarm", a njen rediteljski debi, kratki film "The Heart", koji je potpisala pseudonimom Malija En, prikazan je na cenjenim festivalima poput Sundance-a i onog u Torontu. U septembru prošle godine je za taj projekat nagrađena na festivalu američkog filma u francuskom Dovilu.

U galeriji pogledajte fotografije Mišel i Baraka Obame:

1/6 Vidi galeriju Mišel i Barak Obama Foto: EWEL SAMAD / AFP / Profimedia, ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia, Reuters

"Film govori o izgubljenim stvarima, usamljenim ljudima, opraštanju i žaljenju, ali takođe mislim da se snažno trudi da otkrije gde u svemu tome mogu da postoje nežnost i bliskost", rekla je Malija 2024. godine opisujući svoj projekat. "Nadamo se da ćete uživati u filmu i da će učiniti da se osećate malo manje usamljeno, ili da vas barem podseti da ne zaboravite na ljude koji to jesu."

Majčino strogo upozorenje

Bivši američki predsednik često s ponosom ističe uspehe svojih ćerki, a nedavno je na Instagramu javno čestitao Saši rođendan, uz zajedničku fotografiju s utakmice.

"Srećan rođendan, Saša! Ne mogu da verujem da imaš već 25 godina, vreme zaista leti. Bio je takav užitak gledati te kako odrastaš u ženu kakva si danas", napisao je bivši predsednik.

Uprkos snažnom političkom nasleđu njihove porodice, Barak je u junu 2024. godine jasno dao do znanja da njegove ćerke ne planiraju da krenu njegovim stopama. Tokom donatorske večere u Los Anđelesu bivši predsednik se poverio voditelju Džimiju Kimelu i otkrio razlog njihovog bežanja od politike.

"Toliko im je rano utuvila u glavu da bi bile lude kad bi ušle u politiku", rekao je Obama misleći se na uticaj supruge Mišel. Nazvavši svoje ćerke "moćnim mladim ženama", ponosni otac je na temu njihovog političkog angažmana kratko i jasno zaključio: "To se nikada neće dogoditi."

(Kurir.rs/ Tportal)

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