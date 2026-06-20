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Met Leblank, Dejvid Švimer i Lisa Kudrou odali su počast preminulom reditelju serije "Prijatelji"Džejmsu Barouzu, a njihove poruke ganule su mnoge.

Legendarni televizijski reditelj Džejms Barouz, poznat po radu na kultnim serijama poput "Prijatelja" i "Vil i Grejs", preminuo je u 85. godini, potvrdila je njegova porodica..

Zvezde serije "Prijatelji", Met Leblank, Dejvid Švimer i Lisa Kudrou, oprostili su se od Barouza emotivnim porukama, nazivajući ga mentorom, ikonom i očinskom figurom.

"Njegova toplina, skromnost i velikodušnost činili su da se osećamo sigurno, kao porodica, i siguran sam da nismo bili jedina glumačka postava koja se tako osećala", napisao je Švimer.

Leblank (58) je na Instagramu podelio retku objavu u čast reditelju.

"Džimi, reči ne mogu da opišu koliko si uticao na nas i na sve koji su imali sreću poznavati te. Ti, prava ikona na toliko nivoa. Sve najbolje u tvom sledećem činu. Nedostajaćeš nam. Bog te blagoslovio", napisao je.

Poruke pune emocija

Objavio je fotografije na kojima zajedno s Barouzom pozira nasmejan, kao i zajedničku fotografiju s Dejvidom Švimerom nastalu 2016. godine tokom NBC-jevog specijala posvećenog Barouzu.

Švimer (59) je podelio istu fotografiju i napisao dirljivu poruku čoveku kog je smatrao "još jednom očinskom figurom".

"Džimi Barouz izvlačio je najbolje iz svakog glumca s kojim je radio i svaku seriju koju je režirao činio boljom, duhovitijom i emotivnijom nego što je iko očekivao. Brinuo se za nas pred kamerama i van njih".

U galeriji pogledajte kadrove iz serije "Prijatelji":

1/10 Vidi galeriju Serija Prijatelji popularnost je stekla još 1994. godine Foto: Warner / AFP / Profimedia, LANDMARK MEDIA / Alamy / Alamy / Profimedia, Warner / NBC / Hollywood Archive / Profimedia

Prisećajući se njegove očinske uloge, Švimer ga je opisao kao:

"Pun ljubavi, mudar, ohrabrujuć, zahtevan, strpljiv, inspirativan i razigran".

Dodao je kako su hiljade scenarista, glumaca, producenata i članova ekipa imale privilegiju da uče od njegovog vanserijskog talenta.

"Džimi, već mi nedostaješ i zauvek sam ti zahvalan. Hvala ti što si bio tako divan reditelj, mentor i prijatelj".

Lisa Kudrou takođe je na Instagramu podelila fotografiju s Barouzom sa seta serije "The Comeback", uz kratku poruku zahvalnosti.

Džejms Barouz režirao je 15 epizoda serije "Prijatelji", uključujući epizodu "The One with the Blackout", koja mu je donela još jednu nominaciju za Emi. Tokom karijere osvojio je 11 Emija, bio nominovan čak 48 puta i režirao više od 1.000 televizijskih epizoda.

(Kurir.rs/ Tportal)

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