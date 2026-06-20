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Svetska muzička zvezda Riki Martin održao je ove nedelje koncerte u Beogradu i Puli, a kako se proveo u zemljama bivše Jugoslavije podelio je s pratiocima na Instagramu.

Pevač je na društvenoj mreži objavio niz fotografija iz Beograda i Pule, i iskoristio priliku da najavi predstojeći koncert u Italiji.

U galeriji pogledajte kako se Riki Martin proveo u Srbiji i Hrvatskoj:

1/14 Vidi galeriju Riki Martin objavio fotografije iz Srbije i Hrvatske Foto: Printscreen/ Instagram/ ricky_martin

U nizu fotografija, između ostalog, možemo videti fotografije Rikija Martina s Kalemegdana, koji je posetio sa svojom ćerkom tokom boravka u Beogradu, ali i s jadranske obale i iz čuvene Pulske arene, gde je sinoć održao koncert.

"Pevao sam, putovao, šetao, plivao, smejao se i napravio selfi u ogledalu koji je ispao odlično... ponoviću. Nedelja je bila sjajna“, stoji u opisu niza fotografija, gde je dodao da je bio u Srbiji i u Hrvatskoj, a potom dodao da večeras nastupa u Italiji.

Spektakl u Beogradu

Inače, pre koncerta u Pulskoj areni, Riki Martin je održao spektakularan nastup u Beogradu na vodi u okviru Belgrade River Festa, gde se obratio srpskoj publici rekavši između ostalog da mu je ovo prvi koncert u našoj zemlji.

Posebno oduševljenje među posetiocima izazvao je trenutak kada se preko velikog video-bima iza bine zavijorila zastava Srbije. Publika je ovaj gest pozdravila glasnim ovacijama, dok je Martin tokom večeri više puta pokazao koliko mu znači podrška koju je dobio na svom prvom koncertu u našoj zemlji.

U galeriji pogledajte kako je izgledao koncert Rikija Martina u Beogradu:

1/22 Vidi galeriju Riki Martin koncert u Beogradu Foto: Marko Karović

Riki Martin se publici obratio već na početku nastupa, poručivši da oseća energiju ljudi koji su godinama priželjkivali njegov dolazak u Srbiju.

"Osećam da će biti lepo veče, osećam vašu energiju, vidim vaše osmehe. Ovo je moj prvi koncert u Srbiji, ostaviću dušu na sceni. Osetite se kao da ste na odmoru, zaboravite sve spoljne okolnosti, večeras smo svi slobodni“, poručio je Martin na početku koncerta.

U galeriji pogledajte ko je od poznatih ličnosti bio na koncertu Rikija Martina u Beogradu:

1/21 Vidi galeriju Poznate ličnosti na koncertu Rikija Martina u Beogradu Foto: Marko Karović

Koncert je otvorio pesmom „Maria“, jednim od svojih najprepoznatljivijih hitova, a potom su usledile numere "Love You for a Day“, "Shake Your Bon-Bon“, "She's All I Ever Had“, "Nobody Wants to Be Lonely“ i druge pesme koje su obeležile njegovu karijeru.

Nastup su pratili atraktivne koreografije, vizuelni efekti i raskošna scenska produkcija, dok je publika gotovo sve vreme pevala i igrala zajedno sa poznatim Portorikancem.

Video: Riki Martin ostao bez reči zbog srpske publike