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Za razliku od svih drugih putnika, kralju Čarlsu III ne treba pasoš. Ovo neobično pravilo deo je dugogodišnje tradicije britanske monarhije.

Otkako je u septembru 2022. stupio na presto, kralj Čarls III posetio je deset država, a pritom ni na jednom putovanju nije koristio pasoš.

Kralj Čarls i kraljica Kamila na Rojal Askotu Foto: Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia

Kralju nije potreban pasoš, a evo i zašto

Britanski monarh, naime, jedina je osoba u Ujedinjenom Kraljevstvu kojoj taj dokument nije potreban, jer se pasoši izdaju u njegovo ime.

"Pri putovanju u inostranstvo, vladaru nije potrebna britanski pasoš”, navodi se na zvaničnim stranicama britanske monarhije. "Budući da je britanski pasoš izdat u ime Njegovog veličanstva, nema potrebe da kralj poseduje sopstveni. Svi ostali članovi kraljevske porodice, uključujući kraljicu i princa od Velsa, imaju pasoša".

kraljica Elizabeta II Foto: Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Kako prenosi Hello Magazine, isto pravilo je važilo i za kraljicu Elizabetu II, koja tokom 70 godina vladavine nije nosila pasoš ni na jednom od svojih brojnih putovanja u inostranstvo, uključujući posete u više od stotinu država.

Čarls je, međutim, pre stupanja na presto putovao kao i ostali članovi porodice, koristeći pasoš.

Kraljica Kamila i kralj Čarls na proslavi kraljevog rođendana Foto: JOHN RAINFORD / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Na prvoj stranici britanskog pasoša nalazi se kraljevski grb i zvanična formulacija: "Državni sekretar Njegovo britanskog veličanstva moli i zahteva u ime Njegovog veličanstva od svih kojih se to tiče da nosiocu ovog dokumenta dozvole slobodan prolaz bez prepreka, te mu pruže svu potrebnu pomoć i zaštitu".

kralj Čarls Foto: Darren Fletcher / News Licensing / Profimedia

U državama Komonvelta, u kojima je kralj formalni poglavar koristi se sličan tekst, ali se zahtev upućuje u ime generalnog guvernera, koji predstavlja monarha.

Na primer, u Kanadi se formulacija direktno poziva "u ime Njegovog veličanstva", a potpisuje je ministar spoljnih poslova.

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