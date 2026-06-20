Evo zašto je kralj Čarls jedina osoba u Britaniji koja putuje po svetu bez pasoša: Dok je kraljica Elizabeta bila živa morao je da ga koristi
Za razliku od svih drugih putnika, kralju Čarlsu III ne treba pasoš. Ovo neobično pravilo deo je dugogodišnje tradicije britanske monarhije.
Otkako je u septembru 2022. stupio na presto, kralj Čarls III posetio je deset država, a pritom ni na jednom putovanju nije koristio pasoš.
Kralju nije potreban pasoš, a evo i zašto
Britanski monarh, naime, jedina je osoba u Ujedinjenom Kraljevstvu kojoj taj dokument nije potreban, jer se pasoši izdaju u njegovo ime.
"Pri putovanju u inostranstvo, vladaru nije potrebna britanski pasoš”, navodi se na zvaničnim stranicama britanske monarhije. "Budući da je britanski pasoš izdat u ime Njegovog veličanstva, nema potrebe da kralj poseduje sopstveni. Svi ostali članovi kraljevske porodice, uključujući kraljicu i princa od Velsa, imaju pasoša".
Kako prenosi Hello Magazine, isto pravilo je važilo i za kraljicu Elizabetu II, koja tokom 70 godina vladavine nije nosila pasoš ni na jednom od svojih brojnih putovanja u inostranstvo, uključujući posete u više od stotinu država.
Čarls je, međutim, pre stupanja na presto putovao kao i ostali članovi porodice, koristeći pasoš.
Na prvoj stranici britanskog pasoša nalazi se kraljevski grb i zvanična formulacija: "Državni sekretar Njegovo britanskog veličanstva moli i zahteva u ime Njegovog veličanstva od svih kojih se to tiče da nosiocu ovog dokumenta dozvole slobodan prolaz bez prepreka, te mu pruže svu potrebnu pomoć i zaštitu".
U državama Komonvelta, u kojima je kralj formalni poglavar koristi se sličan tekst, ali se zahtev upućuje u ime generalnog guvernera, koji predstavlja monarha.
Na primer, u Kanadi se formulacija direktno poziva "u ime Njegovog veličanstva", a potpisuje je ministar spoljnih poslova.
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