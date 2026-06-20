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Mlada glumica Matea Milosavljević, poznata po ulozi Sofije Šubarević u "Igri sudbine" važi za jednu od najzgodnijih dama iz svoje branše. Sada je to i potvrdila.

Matea je veoma aktivna na društvenim mrežama te putem Instagrama često objavljuje zanimljive kadrove sa putovanja. Sada se fotografisala u minijaturnom bikiniju i niko nije ostao ravnodušan.

Matea Milosavljevic Foto: printscreen/instagram/mateus31

Gotovo isklesani trbušanjaci svima su privukli pažnju, kako muškarcima tako i ženama, a pohvale stižu sa svih strana.

Otvoreno pričala o zdravstvenim problemima

Matea je svojevremeno pričala o veoma bitnoj temi koja je zaintrigirala brojne devojke koje su i same prolazile kroz isto što i ona.

Naime, Matea je vodila bitku protiv bulimije koja može imati i fatalan ishod ako se ne prepozna na vreme. Kada je videla sa čime se suočava, glumica je potražila i stručnu pomoć:

Foto: Instagram/mateamilosavljevic

- Trebalo mi je vremena da javno pričam o tome, ali mislim da je važno, to je bulimija. Ja sam se godinama borila sa tom psihičkom bolešću, skoro su mi rekli da je to psihička porodična bolest. Mislim da iako se podigla svest o mentalnom zdravlju malo se priča o anoreksiji i bulimiji, a one su jako važne jer mogu da imaju smrtonosni ishod. Za mene dok ne pokažem to neko svoje depresivno stanje niko ne bi rekao da sam depresivna jer ja kad izađem na ulicu, ja sam nasmejana. Sve moje boljke ostaju kod kuće ili na psihoterapiji. Niko nije dužan da trpi moja stanja, a mislim da je lepo videti srećne ljude - istakla je glumica.

Matea je ispričala sa čim se suočila kada je otišla kod stručnog lica i kako je tekao njen period izlečenja. Sve najpre polazi od psihe:

- Sećam se da sam otišla kod psihijatra, on je imao neko ogledalo i kaže: "Ajde, stani sad ispred ogledala", ja sam stala, on mi je rekao da stavim ruke na kukove i gledaj se na ogledalo i samo ruke povuci ravno prema ogledalu da vidiš kolika si. E, sad osobe koje pate od bulimije u tom trenutku, moje ruke su išle šire od kukova, to je tad ta tvoja percepcija sebe. Uopšte ne vidiš sebe onakvog kakav jesi. Meni je ta vežba stvarno bila, kad sad videla svoje ruke, onda sam shvatila da treba da radim na tome - rekla je glumica jednom prilikom za podkast "528fm".