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Nakon što je u četvrtak, 18. juna, na festivalu Helfest u Francuskoj svečano otkrivena statua njenog pokojnog supruga Ozija Ozborna, Šeron je na svojim društvenim mrežama otkrila zašto nije mogla da prisustvuje ceremoniji.

„Žao mi je što nisam mogla da budem na Helfestu na otkrivanju Ozijeve statue. Nažalost, početkom nedelje imala sam neočekivanu posetu bolnici”, napisala je Šeron (73).

„Veliko hvala Olivijeu Garnijeu, Benu Barbou i svima na Helfestu. Posebno hvala na apsolutno predivnoj statui!”, nastavila je.

Šeron nije pružila više informacija o odlasku u bolnicu. Tokom godina, Šeron je bila otvorena u vezi sa svojim zdravstvenim problemima. Poslednji put, 2022. godine, bila je hospitalizovana zbog iznenadnog hitnog medicinskog slučaja.

U januaru 2023. godine pojavila se u britanskoj emisiji „Tok” (The Talk) i rekla da se onesvestila tokom snimanja.

1/6 Vidi galeriju Ozi Ozborn Foto: Juan Rico / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, Dia Dipasupil / Getty images / Profimedia

„Bila je to najčudnija stvar”, rekla je Šeron u isečku iz intervjua. „Snimala sam nešto i odjednom su mi rekli da sam bila u nesvesti 20 minuta. Bila sam u bolnici, odveli su me u jednu bolnicu, pa su me prebacili u drugu bolnicu, i uradila sam sve moguće testove tokom dva dana, i niko ne zna zašto.”

Godine 2020. otkrila je da je bila kratko hospitalizovana nakon što je bila pozitivna na Kovid-19. Šeron je ranije imala dijagnozu raka debelog creva, iako je sada u remisiji, i otvoreno je govorila o tom iskustvu u jednoj epizodi emisije „Ozbornovi” (The Osbournes).

Ranije ovog meseca, Šeron i njen sin Džek Ozborn govorili su o planu da digitalizuju Ozija u obliku veštačke inteligencije i naglasili da prosto idu u korak sa tehnološkim vremenom.