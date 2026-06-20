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Pevačica Dua Lipa i glumac Kalum Tarner početkom meseca su imali ogromnu svadbenu proslavu na Siciliji, koja je koštala 1,5 miliona funti. Sada je ponosna mlada objavila fotografije.

Slavni par pozvao je goste u istorijsku vilu Valgvarnera u Bageriji, šest dana nakon zvanične ceremonije u Londonu gde su poslednjeg dana maja imali građansko venčanje. Oko 200 gostiju prisustvovalo je luksuznoj proslavi, uključujući i čuvenu dizajnerku Donatelu Versaće, koja je kreirala dve bele venčanice za mladu.

Na fotografijama se može videti Lipa kako nosi unikatnu Šanel venčanicu visoke mode ukrašenu kristalima i perjem. Haljina je imala dizajn sa otvorenim leđima i dugačak šlep ukrašen perjem. Ukras za glavu od perja i dugačak izvezeni veo upotpunili su ovaj romantični izgled.

Ova nevestinska kreacija takođe je označila prekretnicu za modnu kuću: bila je to prva Šanel venčanica visoke mode koju je Metju Blazi (Matthieu Blazy) dizajnirao za prijatelja ove kuće, navodi Vog .

Ovako je izgledalo venčanje Dua Lipe:

1/13 Vidi galeriju Venčanje Dua Lipa u Veneciji Foto: PINO / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Jedna fotografija prikazuje mladence kako razigrano plešu unutar prostora, dok drugi crno-beli portret prikazuje par kako se grli na kamenoj terasi sa pogledom na imanje. Dodatne slike ističu Lipin izgled mlade, uključujući solo portret ispod kapije u obliku luka i širok kadar njenog vela koji se vuče za njom dok je pozirala pored Ternera. Fotografije stižu samo nekoliko nedelja nakon što je par zvanično sklopio brak na građanskoj ceremoniji u opštini Old Merilebon (Old Marylebone Town Hall) u Londonu 31. maja.