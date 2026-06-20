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Sve su glasnije spekulacije o venčanju Tejlor Svift i Trevisa Kelsija koje bi trebalo da se održi narednih dana, a pojedini svetski mediji tvrde da bi ono moglo biti već ovog vikenda.

Fotografije momačke večeri Trevisa Kelsija pogledajte u galeriji:

1/7 Vidi galeriju Trevis Kelsi Foto: jennietoutoulis/tiktok

U prilog tome govore i snimci budućeg mladoženje koji je slavio momačko veče. Naime, zvezda Kanzas Siti Čifsa viđen je kako se fantastično provodi na koncertu di-džeja Krisa Lejka u Los Anđelesu u petak uveče, u društvu nekoliko drugara.

Na snimku koji je objavljen na TikToku mnogi fanovi para tvrde da je ovo veče upravo bila luda momačka zabava pred venčanje. U isto vreme pevačica je snimljena u svom luksuznom domu na Roud Ajlendu gde su postavljeni i veliki beli šatori niz ulicu, a gde je Tejlor sa svojim prijateljicama. Snimke je objavio TMZ.

i izvori kažu da ona ovog vikenda sa svojim najbližim prijateljicama slavi predstojeće venčanje sa Trevom.

Takođe smo upoznati sa tim da se ove subote održava venčanje u luksuznom hotelu Oušn Haus, odmah niz ulicu od Tejlor — i prijavljeno je da je na tom imanju postavljen veliki šator.

Izvori pomenutog medija kažu da ona ovog vikenda sa svojim najbližim prijateljicama slavi predstojeće venčanje sa sportistom.

Takođe su upoznati sa tim da se ove subote održava venčanje u luksuznom hotelu Oušn Haus, odmah niz ulicu od Tejlor i prijavljeno je da je na tom imanju postavljen veliki šator.