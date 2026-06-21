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Sledeće godine u avgustu navršiće se tri decenije od tragične smrti princeze Dajane. Moglo bi da se zaključi da je tokom tih godina o lejdi Di ispričano sve. Međutim, i danas, ljudi koji su s njom sarađivali, makar i nakratko, ljudi iza scene, imaju u rezervi još poneku priču i detalj koji, ma koliko bio prizeman, svakodnevan, nimalo plemenit, postaje zanimljiv, novi element u slagalici jednog posebnog i prekratkog života.

Takva priča je osvanula ovih dana, nakon što su Denis Golonka and Sintija Tru, dugogodišnji medijski profesionalci, u svom podkastu "BlowUp" otkrili detalje o nastanku jedne od najpoznatijih, ako ne i najpoznatije, naslovnice britanskog Voguea, iz decembra 1991. godine. Na naslovnici koju je snimio Patrik Demarčelir je prelepa 30-godišnja princeza, kratke kose, u crnoj dolčeviti, nasmejana. Ima duge nokte i deluje srećno i zadovoljno. Bilo je to godinu dana pre nego što su ona i njen suprug Čarls, tada princ od Velsa, zvanično objavili da se razvode.

Put do naslovnice i editorijala koji će rasprodati Vogue i učvrstiti Dajanin status modne ikone nije bio lak – tadašnja urednica britanskog Voguea, Liz Tilberis, bila je bliska s princezom, ali dva pokušaja da je snime za naslovnicu bila su neuspešna. Prema tvrdnjama iz podkasta posvećenog životu i delu Liz Tilberis, Palata je kočila realizaciju.

Uporna urednica je, uz pomoć supermodela Linde Evanđeliste, koju je Dajana žarko želela da upozna, na kraju uspela – bivša princeza od Velsa pristala je da nastavi rad na velikom editorijalu "bez traženja dozvole od Palate”.

Uz to, urednica je smatrala da su pređašnji Dajanini portreti za Vogue "previše formalni”, da ne uspevaju da uhvate "suštinu tople, duhovite žene” kakvu je ona poznavala. Tilberis će 1992. godine postati glavna urednica Harper’s Bazaara, koji će procvetati pod njenim vodstvom. Njeno čvrsto prijateljstvo s Dajanom potrajaće do princezine smrti, a sama urednica preminula je 1999. godine, nakon višegodišnje borbe s rakom jajnika.

U galeriji pogledajte fotografije princeze Dajane:

1/8 Vidi galeriju Princeza Dajana Foto: Philippe Ledru / akg-images / Profimedia, Tim Rooke / Shutterstock Editorial / Profimedia, Times Newspapers / Shutterstock Editorial / Profimedia

U svim tim sećanjima i pričama iskrsnuo je taj detalj o kom se do sada nije baš previše pisalo, a koji govori jako mnogo o Dajani i događajima u njenom životu. Taj bitan detalj su – nokti.

Dajana je godinama bila ubeđena da se nikad neće rešiti ružne, nehigijenske navike grickanja noktiju. Prema tekstu iz The Washington Posta iz 1985, ona je razgovarala o svojoj lošoj navici s manikirkom. "Pokušala sam sve da prestanem”, navodno je rekla Dajana. "To je nervozna navika. Imate li čudotvorni lek?” Nakon što je manikirka predložila nanošenje gorke supstance na nokte, tada 23-godišnja Dajana je odgovorila: "Mislim da sam sada prestara da prestanem.”

princeza Dajana Foto: AG/PersonaStars/CapitalPictures / Capital pictures / Profimedia

Fotografija iz 1991. je pokazala da je do snimanja te važne naslovnice Dajana naučila kako zauvek da prestane da grize nokte. Govoreći za Vanity Fair 2016, njen frizer Sem Maknajt, podelio je da, iako je njena kratka frizura možda ukrala šou na fotografisanju, njen pravi ponos i radost bili su njeni nokti. "Upravo je prestala da grize nokte i bila je tako ponosna na to kako izgledaju,” rekao je Maknajt.

Podaci o Dajaninoj "terapiji" su dosta šturi – britanski Daily Express objavio je da se bila okrenula alternativnoj terapiji kako bi okončala naviku grickanja noktiju, isprobavši sve od akupunkture do aromaterapije i refleksologije.

Foto: Times Newspapers / Shutterstock Editorial / Profimedia

Poenta tretmana je u smanjenju anksioznosti i stresa, pa tako i uklanjanju okidača za grickanje noktiju. Drugi izvori tvrde da joj je pomogla tzv. terapija zamene navike - osoba uči da trlja vrhove prstiju, dlan ili ruku kada oseti želju da grize nokte.

Teško je danas sa sigurnošću reći što je Dajani naposletku pomoglo da prestane da grize nokte. U suštini je i nevažno. Njeni dugi nokti na naslovnici Voguea iz decembra 1991. godine očigledno nisu bili samo estetski detalj. Bili su dokaz malog ličnog trijumfa žene koja je iza glamura vodila brojne privatne bitke.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

Video: Princ Čarls i princeza Dajana nakon veridbe