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Holi Remzi i njen suprug, plivač Adam Piti, objavili su da očekuju svoje prvo dete. Srećan par je otkrio i da čekaju devojčicu, koja bi na svet trebalo da stigne u decembru ove godine.

Vest su podelili na Instagramu uz fotografiju i natpis: "Beba Remzi-Piti stiže u decembru 2026", propraćen emotikonom pileta koje se izleže iz jajeta.

Venčanje i porodične nesuglasice

Holi i Adam verili su se u septembru 2024, a venčali su se u decembru prošle godine na raskošnoj ceremoniji u opatiji Bat, kojoj su prisustvovale brojne zvezde. Među zvanicama su bili i bliski prijatelji porodice Remzi, Dejvid i Viktorija Bekam.

U galeriji pogledajte kako su Viktorija Bekam i Dejvid Bekam izgledali na venčanju ćerke Gordona Remzija:

1/4 Vidi galeriju Viktorija Bekam na venčanju ćerke Gordona Remzija Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, TGB/Raw / Goff Photos / Profimedia

Venčanje je, međutim, dospelo na naslovnice i zbog porodične svađe. Kako je pisao Daily Mail, do napetosti je navodno došlo nakon što Pitijeva majka Kerolajn nije bila pozvana na Holino devojačko veče.

Gordon Remzi o zetu

Holin otac, slavni šef Gordon Remzi, nije krio oduševljenje svojim zetom. U svojoj dokumentarnoj seriji na Netflixu "Biti Gordon Remzi", objavljenoj u februaru, pohvalio je Pitija.

U galeriji pogledajte fotografije s venčanja ćerke Gordona Remzija:

1/5 Vidi galeriju Venčanje Holi Remzi, ćerke Gordona Remzija Foto: Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia, David Betteridge Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Opisao ga je kao "prizemnog", te dodao: "Ne ide okolo kao neki olimpijski prvak koji je pun sebe. On je čovek po mom guštu."

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