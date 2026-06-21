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Rod Stjuart morao je da prekine koncert u Juti prošlog petka nakon što mu je pozlilo i umalo se srušio na bini. 81-godišnji muzičar je iza kulisa primio kiseonik, a zatim se vratio pred publiku, dovršivši nastup sedeći na stolici. Ovaj incident poslednji je u nizu zdravstvenih problema zbog kojih je Stjuart nedavno otkazao nekoliko koncerata.

Gotovo se srušio na bini

Incident se dogodio u amfiteatru Utah First Credit Union u Vest Vali Sitiju. Prema pisanju portala TMZ, Stjuart je tokom nastupa izgledao loše i savijao se od bolova, nakon čega je iza bine dobio bocu s kiseonikom kako bi lakše disao.

Portal je objavio i snimak na kom se vidi kako se pevač naginje na bini pre nego što mu je osoblje donelo kiseonik. Muzičar se kasnije obratio publici, rekavši im da se umalo onesvestio, a pritom se i našalio na svoj račun. Stjuartovi predstavnici nisu odmah odgovorili na upit za komentar.

Niz otkazanih nastupa zbog bolesti

Ranije ovog meseca pevač hita "Maggie May" objavio je da odlaže nekoliko svojih rezidencijalnih nastupa u Las Vegasu jer mu je lekar "naredio dodatni odmor" dok se oporavljao od gripa. Manje od nedelju dana kasnije, Stjuart je otkazao četiri i odložio još dva nastupa u Nevadi i Kaliforniji, koji su bili zakazani u sklopu njegove turneje "One Last Time".

U galeriji pogledajte fotografije Roda Stjuarta:

1/6 Vidi galeriju Rod Stjuart Foto: CIAOPIX - LA FATA - COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Promo, Printscreen Instagram

"Jako mi je žao, prijatelji. Slomljen sam i iskreno se izvinjavam svojim obožavateljima zbog svih neprijatnosti", napisao je tada na Instagramu. "Vratiću se na scenu i vidimo se uskoro - Ser Rod."

Kritike zbog odlaska na utakmicu

Muzičar je prošlog vikenda izazvao i kritike nakon što je zbog zdravstvenih razloga otkazao koncert u Kaliforniji, da bi se samo nekoliko sati kasnije pojavio na utakmici Svetskog prvenstva na kojoj je igrala Škotska u Bostonu. Njegov tim objavio je saopštenje na Instagramu, navodeći da "po savetu lekara i nakon dijagnoze akutne infekcije gornjih disajnih puteva koja je rezultirala laringitisom, večeras ne može da izađe na binu", uprkos tome što je već otputovao na mesto održavanja koncerta.

Stjuart se kasnije nadovezao na objavu, koja je objavljena manje od sat vremena pre zakazanog početka koncerta. "Nakon terapije osećam se mnogo bolje, ali glas me još ne služi. Jako sam razočaran i iskreno se izvinjavam svojim obožavateljima zbog svih neprijatnosti. Učinio sam sve što sam mogao da se koncert večeras održi", poručio je.

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