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Glavna uloga u uspešnoj televizijskoj seriji često se smatra ostvarenjem holivudskog sna, ali zarada nije uvek onakva kakvu mnogi očekuju. Serije poput "Prijatelja", "Pune kuće" i "Dosonovog sveta" obeležile su devedesete i rane dvehiljadite godine, zbog čega obožavatelji pretpostavljaju da su se svi glumci iz omiljenih serija obogatili od tantijema.

Međutim, stvarnost se znatno razlikuje od slučaja do slučaja. Dok su neke zvezde, poput Metjua Perija iz "Prijatelja", primale pozamašne iznose, drugi glumci nisu bili te sreće. Bivša dečja zvezda Đovoni Semjuels, koja je glumila u Nikelodeonovoj seriji "All That", otkrila je da od serije nikada nije videla značajniju zaradu.

Dženifer Aniston, Lisa Kudrou, Kortni Koks u seriji Prijatelji Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

"Još se borim za tantijeme", rekla je u videu na TikToku u julu 2023. "Nemam svoj dom. Jedva da posedujem auto. Ne znam koliko novca mislite da imam, jer ga nemam". Časopis People otkrio je neke od najšokantnijih ispovesti glumaca o zaradi od serija iz 90-ih.

Džodi Svitin, "Puna kuća" (Full House)

Džodi Svitin Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Džodi Svitin, poznata po ulozi Stefani Taner u "Punoj kući", otkrila je da njene tantijeme od serije "više nisu" dobre. "Pre neki dan sam dobila ček na jedan cent", rekla je u aprilu ove godine u podkastu "McBride Rewind". "Nema više zarade od repriziranja jer je sve na striming servisima. Ko za to dobija novac? Niko."

Foto: Profimedia

Ipak, Svitin je dodala da nije uvek bilo tako. "Naravno, u mojim dvadesetim bilo je novca, ali ne i pouzdanih prihoda. Nikad ne znate koliko će iznositi ili koliko će često prikazivati seriju", objasnila je. "Tako da ponekad pomislite: 'Oh, super. Ovo je lepo.' A ponekad kažete sebi: 'Dobro, pa, ovo je dovoljno za lepu večeru.'"

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Glumica je istakla kako na takve prihode ne može da se osloni. "Uvek kažem, ljudi misle da živim neki ekstravagantan život. A ja im kažem: 'Dušo, vozim svoju polovnu Hyundai Sonatu iz 2023. koju obožavam. Živim u iznajmljenoj kući. Kreditne kartice su mi na limitu.' Vodim normalan život." Dodala je kako postoje trenuci kada oseća da joj "dobro ide", ali i oni kada joj treba "običan posao".

Džejms van der Bik, "Dosonov svet" (Dawson's Creek)

Pre smrti, Džejms van der Bik se nije oslanjao na novac koji je zaradio od "Dosonovog sveta" za plaćanje računa. "Nije bilo novca od tantijema", rekao je za TODAY.com u aprilu 2012. "Imao sam 20 godina. Ugovor je bio loš. Od toga nisam video gotovo ništa."

U galeriji pogledajte fotografije Džejmsa van der Bika:

1/7 Vidi galeriju Džejms van der Bik Foto: Agency/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Good Morning America/ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

U istom intervjuu, Van der Bik je rekao da je prihvatio ulogu u seriji "Don't Trust the B---- in Apartment 23" "kada je novac od 'Dosonovog sveta' presušio". Stoga je "zasukao rukave" i prihvatio više projekata. "Jako je lako sedeti i uživati ako imate sav novac sveta. Ali kad shvatite da morate da počnete da se brinete za sebe i porodicu, to vas stvarno natera da prionete na posao", rekao je glumac.

Nakon njegove smrti u februaru ove godine, prijatelji su pokrenuli GoFundMe kampanju za njegovu porodicu, navodeći da se suočavaju s finansijskim poteškoćama.

"Troškovi Džejmsovog lečenja i duga borba s rakom ostavili su porodicu bez finansijskih sredstava. Naporno rade kako bi zadržali dom i bezbedili deci nastavak školovanja i određenu stabilnost u ovom neverovatno teškom periodu", stajalo je u opisu kampanje, u kojoj je u 24 sata prikupljeno više od milion dolara.

Đovoni Semjuels, "All That"

Zvezda Nikelodeona progovorila je o svojim čekovima za tantijeme od serije "All That" u videu koji je podelila na TikToku u julu 2023. "Zanimljivost broj tri - nikad mi nisu isplaćene tantijeme za učestvovanje u 'All That'", rekla je.

Nekoliko dana kasnije, bivša dečja zvezda objavila je još jedan video u kojem je rekla da se godinama bori s finansijskim poteškoćama. "Morate da shvatite da nisu sve dečje zvezde bogate", izjavila je. "Nismo svi mi milioneri. Glavni glumci dobijaju velike čekove. Sporedni glumci, poput mene, ne."

Pamela Anderson, "Čuvari plaže" (Baywatch)

Foto: Collection ChristopheL / AFP / Profimedia

U intervjuu za "Extra" u januaru 2023, sin Pamele Anderson, Brendon Tomas, rekao je da njegova majka nije bila pošteno plaćena za svoje vreme u "Čuvarima plaže". "Kad pogledam te stare ugovore i isplate tantijema, ljudi bi bili šokirani da znaju kako su je iskorišćavali", rekao je. "Mlada devojka koja je potpisala loš ugovor za ogromnu seriju, a u to vreme je bila najveća zvezda na svetu."

U galeriji pogledajte kako danas izgleda Pamela Anderson:

1/9 Vidi galeriju Pamela Anderson Foto: imageSPACE, Imagespace / Alamy / Profimedia, Laurent VU / Sipa Press / Profimedia, Felipe Ramales / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Tomas je dodao: "Mnogi su na tome zaradili ogroman novac, a neki će morati da plate svoje kad im pokucamo na vrata… Da ona zarađuje 4.000 dolara godišnje od 'Čuvara plaže'? Pa to je zločin."

Džon Mahoni, "Frejžer" (Frasier)

Džon Mahoni, koji je preminuo u februaru 2018, bio je zadovoljan novcem koji je zaradio na "Frejžeru". U intervjuu za "Chicago Tribune" u maju 2004, pokojni glumac je rekao da je na seriji zaradio toliko novca da više nije morao da brine o dobijanju velikih glumačkih poslova.

"Zaradio sam gomilu novca i ne moram da brinem o sledećem poslu", rekao je, objasnivši da su mu novac od "Frejžera" i tantijeme dovoljni da više nikada ne mora da radi. "Nije me briga hoću li ikada više stati pred kamere. Možda povremeno odem u Njujork i nešto odradim. Ali uglavnom želim da živim i radim u Čikagu. A koliko mogu da mi plate, to nije važno."

Metju Peri, "Prijatelji" (Friends)

U novembru 2022, Peri je govorio o svojim tantijemama od uloge Čendlera Binga u "Prijateljima" tokom gostovanja u emisiji "Andy Cohen Live".

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1/8 Vidi galeriju Metju Peri Foto: GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia, Profimedia, Printscreen YouTube

"Da li biste čekove od 'Prijatelja' koji danas pristižu opisali kao izdašne? Ili biste rekli da je to sada samo kap u moru?" upitao ga je voditelj Endi Koen, na šta se glumac našalio da je juče "kupio Ajovu". "Nisu loši", rekao je Peri. "Stižu u obliku poruke koja kaže: 'Upravo ste zaradili ovoliko.' A ja na to kažem: 'Oh, super.'"

Rej Romano, "Svi vole Rejmonda" (Everybody loves Raymond)

Rej Romano, zvezda serije Svi vole Rejmonda Foto: Xavier Collin/Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Prema Forbsu, Rej Romano je zaradio pozamašan iznos od repriziranja serije "Svi vole Rejmonda". Publikacija, koja ga je 2013. uvrstila na listu najplaćenijih televizijskih glumaca, navela je kako njegov rad na seriji čini "većinu Romanovog bogatstva", koje je tada procenjeno na 18 miliona dolara.

Dre de Mateo, "Porodica Soprano" (The Sopranos)

Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Dre de Mateo, poznata po ulozi Adrijane la Serve u "Porodici Soprano", rekla je za "Page Six" u intervjuu u februaru 2021. da niko iz glumačke postave nije primio tantijeme od serije. "Nisam provela dovoljno vremena u seriji da bih zaista zaradila", rekla je. Prema IMDb-u, De Mateo se pojavila u 61 epizodi te drame.

Bentli Evans, "Džejmi Foks šou" (The Jamie Foxx Show) i "Martin"

Bentli Evans, tvorac serije "The Jamie Foxx Show", kaže da on i Džejmi Foks još uvek čekaju tantijeme od serije. "Gotovo da ne mogu da gledam seriju kad naletim na nju jer me boli", rekao je u martu 2025. na Jutjub kanalu "The Art of Dialogue". "Stvorio sam tu seriju i verovao u ono što su pokušavali da mi prodaju, ali nikad nisam video nijedan ček od repriziranja."

"Dobijam tantijeme od ceha scenarista i ceha reditelja, ali što se tiče vlasničkog dela, Džejmi i ja od toga ne vidimo ništa. To je grozno", dodao je. Evans je napomenuo da je tokom rada na seriji mislio da će od nje moći srećno da živi godinama. Tek kad se serija završila 2001, shvatio je da to neće biti moguće.

"Dok sam radio na 'The Jamie Foxx Show-u', mislio sam da će mi to obezbediti mirovinu. A onda, kako nisam zarađivao od serije nakon što se završila, počeo sam da ostajem bez novca. Počeo sam da se bojim. To je bio period kad sam bio nesrećan." Evans je takođe govorio o svom radu na seriji "Martin", gde je bio izvršni producent, te je rekao da od tog sitcoma zarađuje puno više novca od tantijema.

"Serija 'Martin' bila je jako dobra prema meni", rekao je, dodavši da je "verovatno napisao većinu toga". "Tako da svaka tri meseca dobijem lepu, znate, zgodnu malu svotu. Nije dovoljno za život, ali svakako je lep dodatni prihod."

(Kurir.rs/ Index.hr)

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