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Bruklin Bekam navodno je za svoju reklamu za dostavnu službu DoorDash dobio milion dolara, i to nakon što se našao na meti kritika da unovčava svađu sa svojom porodicom. Porodica Bekam i dalje je usred gorkog sukoba, a Bruklin je nedavno optužen da je izdao porodicu za pozamašan iznos novca nakon objave dvodelne reklamne kampanje.

Milion dolara za spornu reklamu

Pet meseci nakon što je izjavio da on i njegova supruga Nikola Pelc žele privatnost, Bruklin se našao na udaru obožavatelja koji su ga nazvali "bezvrednim" zbog saradnje s kompanijom za dostavu hrane. Sada je objavljeno da je za kampanju zaista dobio značajan iznos. "Sve što mu donosi novac je dobro - to pokazuje da je njegov brend prisutan i da cveta", rekao je jedan izvor, navodeći da je za kampanju plaćen "najmanje milion dolara".

Međutim, klan Bekam navodno je bio manje impresioniran. "Bruklin tvrdi da želi mir i privatnost i da nema ništa s porodicom - a sada pokušava na svemu tome da zaradi", rekao je upućeni izvor za Page Six.

U galeriji pogledajte fotografije Bruklina Bekama i Nikole Pelc:

1/10 Vidi galeriju Bruklin Bekam i Nikola Pelc uživaju u odmoru usred porodične drame Foto: Instagram/brooklynpeltzbeckham

U promotivnom isečku objavljenom u ponedeljak, Bruklin se smeška i kaže: "Verovatno se pitate zašto gledam Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026 kod kuće... Duga je to priča."

Mnogi su to shvatili kao ismevanje roditelja Dejvida i Viktorije, s kojima više ne razgovara. Prijatelji porodice Bekam izjavili su da su njih dvoje "skrhani i neutešni" zbog takvog poteza. Daily Mail je kontaktirao predstavnike Bruklina Bekama i Dejvida i Viktorije Bekam za komentar.

Eskalacija porodičnog sukoba

Druga, duža verzija reklame, objavljena je u sredu, izazvavši još žešće kritike. Bruklinova reklama tempirana je tako da se poklopi sa Svetskim prvenstvom, a objavljena je samo nekoliko dana nakon što su Bekamovi negirali tvrdnju Bruklinovog tima da je nedavna poseta njegove sestre Harper njegovom domu na Beverli Hilsu bila "koreografisana". U petak je Harper, koja je bila u SAD kako bi gledala oca Dejvida kako prima zvezdu na holivudskoj Stazi slavnih, viđena kako dolazi u Bruklinov dom da dostavi pismo, ali njen brat nije bio kod kuće.

Foto: Kay Blake / Zuma Press / Profimedia

Predstavnik Bruklina i Nikole optužio je Bekamove za medijski trik, rekavši: "Činjenica da su fotografi bili prisutni kad je pismo predato govori sve - ovo je bilo namešteno za kamere." Izvor blizak porodici Bekam uzvratio je: "Neverovatno je tužno što se ova užasna optužba iznosi na račun nedužne mlade devojke kojoj brat očajnički nedostaje. Ništa nije trebalo da bude rečeno, pa je izmišljanje ove gadne optužbe zaista nepotrebno." U januaru je Bruklin objavio oštru izjavu na šest stranica, optužujući svoju porodicu da ceni "javnu promociju i podršku iznad svega" tvrdeći da su njegovi roditelji "performeri".

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