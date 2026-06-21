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Muzičar Kit Urban uputio je emotivnu rođendansku poruku svojoj bivšoj supruzi, glumici Nikol Kidman, što je njegova prva javna poruka nakon njihovog razvoda koji je usledio krajem prošle godine na opšte iznenađenje javnosti.

Glumica i dobitnica Oskara i poznati kantri pevač Kit Urban činili su se kao idealan par, čija povezanost prevazilazi sve prepreke, međutim, njihova ljubav nije opstala a čini se i da razvod nije prošao u mirnom tonu te su nekadašnji supružnici potpuno ohladili odnose. Međutim, sada je usledilo i prvo oglašavanje Urbana nakon višemesečne tišine. Povod za to je bio rođendanska čestitka.

Kit Urban Foto: Instagram/KitUrban

"Srećan rođendan Nikol Meri", napisao je na Instagram priči i tako slavnoj glumici, a svojoj bivšoj supruzi čestitao rođendan.

Detaljno planiran razvod

Detalji raskida braka iznenadili su i njihove najvernije obožavaoce, naročito zbog preciznosti i strogosti uslova pod kojima je razvod zaključen.

Sud je doneo odluku da Nikol Kidman dobije primarno starateljstvo nad njihovim ćerkama, Sandej Rouz (17) i Fejt Margaret (14). Ona će sa njima provoditi 306 dana godišnje, dok će Kit imati pravo na 59 dana.

1/8 Vidi galeriju Nikol Kidman Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia, Doug Peters / Alamy / Profimedia, John Angelillo / UPI / Profimedia

Viđanja sa ocem predviđena su svake druge nedelje, u terminima od subote ujutru do nedelje uveče. Kada je reč o praznicima, takođe je napravljena precizna raspodela – Nikol će biti sa ćerkama za Uskrs i Dan majki, dok Kit ima Dan očeva i Dan zahvalnosti.

Zanimljiv aspekt razvoda je odluka da nijedna strana neće plaćati alimentaciju. Kit je, prema dokumentima, "unapred pokrio sve finansijske obaveze" prema deci. Takođe, i on i Nikol su se odrekli supružničke podrške i pristali da zajedno snose troškove postupka.

Nikol Kidman i Kit Urban Foto: imageSPACE, Imagespace / Alamy / Profimedia

U dokumentima se posebno naglašava obaveza da bivši partneri ne smeju govoriti negativno jedno o drugome pred decom, niti o članovima porodice. Naprotiv, obavezni su da podstiču ljubav i poštovanje ćerki prema oba roditelja. Pored toga, u roku od 60 dana, oboje moraju pohađati kurs roditeljstva.

Nikol ima novu ljubav

Već neko vreme kruže glasine da je Nikol Kidman pronašla novu ljubav posle razvoda od Kita Urbana, a navodno je ona u vezi s glumcem Sajmonom Bejkerom, s kojim je sarađivala na snimanju serije "Skarpeta".

Oni su uslikani kako se drže za ruke na njujorškoj premijeri serije, a glumica je priznala da je dugo želela da radi s Bejkerom, koji joj je već bio partner u seriji "Roar" 2022.