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Megan Markl je podelila preslatku fotografiju na kojoj princ Hari grli Arčija i Lilibet povodom Dana očeva, a njen sin čak nosi i dres Engleske.

Ovo dolazi u trenutku kada Saseksovi treba da doputuju u posetu Velikoj Britaniji, gde se očekuje da će se ponovo spojiti sa kraljem Čarlsom. Obraćajući se pratiocima na svojoj Instagram stranici, vojvotkinja je napisala:

„Tako su srećni što te imaju. Svi smo. Srećan Dan očeva našem jedinom.“

Ovo je usledilo nakon što je otkriveno da će vojvoda i vojvotkinja od Saseksa tokom svoje posete Britaniji sledećeg meseca boraviti u kraljevskoj palati. Njihov kratki povratak dolazi šest godina nakon njihovog odlaska u SAD, poznatog kao „Megzit“.
Nakon Harijevih strahova za bezbednost, veruje se da bi mogli da odsednu čak i u Bakingemskoj palati pri čemu je jedan dobro obavešteni izvor istakao da je to „najbezbednija zgrada u Britaniji“.

Oni dovode svoje dvoje dece ovde prvi put posle četiri godine. Navodi se da je kralj Čarls presrećan što će ponovo videti unuke Arčija, koji ima sedam godina, i Lilibet, koja ima pet.

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Foto: Aaron Chown / PA Images / Profimedia


Kaže se da postoji „dogovor“ da Čarls vidi Arčija i Lilibet. Saseksovi, koji žive u Kaliforniji, nerado su dovodili decu u Veliku Britaniju otkako je Hariju ukinuto dvadesetčetvoročasovno obezbeđenje nakon Megzita u januaru 2020. godine.

Megan je pristala da boravi u kraljevskom domu sa naoružanim stražarima tokom svog prvog putovanja nazad od sahrane kraljice Elizabete u septembru 2022. godine.

Princ Hari i Megan Markl u Australiji
princ Hari i Megan Markl Foto: Jonathan Brady / PA Images / Profimedia

Još uvek nije poznato da li će se ona pridružiti Hariju, Arčiju i Lilibet na sastanku sa kraljem.
Čarls nije video unuke iz porodice Saseks, koji su šesti i sedmi u redu za tron, još od Platinastog jubileja pokojne kraljice u junu 2022. godine.

Prošle nedelje se saznalo da će se cela porodica Saseks pridružiti Hariju kada bude boravio u Birmingemu i Londonu od 6. do 10. jula na događajima uoči njegovih Inviktus igara sledeće godine.

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