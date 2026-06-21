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Vatromet iznad imanja Tejlor Svift na Rod Ajlendu pokrenuo lavinu glasina o devojačkoj večeri pred venčanje sa Trevisom Kelsijem.

Imanje Tejlor Svift na Rod Ajlendu postalo je centar novih spekulacija fanova ovog vikenda, nakon što je vatromet obasjao nebo u blizini obalskog poseda ove superzvezde, dok se njeno venčanje sa Trevisom Kelsijem ubrzano približava. Svedoci sa lica mesta rekli su za TMZ da je raskošan vatromet u blizini Tejlorine poznate vile u Voč Hilu primećen kasno u subotu uveče, a ispaljen je sa lokacije Oušn Haus... što je podgrejalo teorije o tome šta se zapravo dešava iza kapija jednog od njenih omiljenih imanja.

Ljubav Tejlor Svift i Trevisa Kelsija privlači veliku pažnju:

1/6 Vidi galeriju Tejlor Svift je u vezi sa ragbistom Trevisom Kelsijem Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia, Patrick Smith / Getty images / Profimedia, Jeff Speer/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Ovaj prizor dolazi u trenutku kada rastu nagađanja da bi Sviftova mogla biti domaćin privatne proslave sa bliskim prijateljima, nakon što smo došli u posed nekoliko fotografija i video-snimaka koji prikazuju veliku aktivnost na njenom imanju na Istočnoj obali počevši od četvrtka.

Gomila Tejlorinih prijatelja stigla je ove nedelje u njenu kuću kako bi se družila sa budućom mladom, a u pitanju su bile isključivo žene, što je navelo mnoge na zaključak da je reč o njenoj devojačkoj večeri pre nego što stane na ludi kamen sa Trevisom.

Međutim, čini se da se zabava možda privodi kraju, jer izvori sa direktnim saznanjima kažu za TMZ... da je aktivnost u Tejlorinoj vili na Rod Ajlendu počela da opada kasno u petak popodne, a rano u subotu ujutru primećena je kolona od nekoliko SUV vozila kako napušta imanje.

Tejlorin kompleks na Rod Ajlendu već dugo je poznat kao destinacija za elitne letnje zabave i intimna okupljanja sa prijateljima. Tokom godina, ovo imanje je ugostilo sve od kolega muzičara do glumaca i dugogodišnjih članova njene poznate ekipe. Za sada nema naznaka šta je tačno povod za vatromet, a predstavnici Tejlor Svift se nisu javno oglašavali povodom spekulacija o vikend svečanostima.