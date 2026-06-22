Slušaj vest

Zgodna dramska umetnica Ivana Dudić još jednom je uzburkala javnost na internetu i privukla veliku pažnju svojih pratilaca. Ona je objavila atraktivan selfi snimljen tokom vožnje, koji je za kratko vreme izazvao mnoštvo pozitivnih ocena i komentara.

Na pomenutom snimku, šarmantna glumica vozi odevena u otmenu satensku haljinu u nijansi cigle, koju karakteriše izuzetno smeo i otvoren dekolte. Ova odevna kombinacija za dnevne prilike upotpunjena je trendi naočarima za sunce i diskretnim mejkapom, dok joj je kosa bila puštena. Svojim samouverenim izgledom pokazala je kako uspešno balansira između senzualnosti i elegancije.

Ivana Dudić u dekolteu do pupka Foto: printscreen/instagram/dudicivana

Tajna vitke linije bez strogih dijeta

Ivana Dudić (34) se ubraja među najzgodnije i najstilizovanije domaće glumice mlađe generacije. Kako sama ističe, za njen besprekoran izgled nisu zaslužna rigorozna odricanja u ishrani niti previše naporni treninzi u teretani, već umerenost i zdrava disciplina koju praktikuje već duže vreme.

Ona je otvoreno podelila svoje navike koje joj pomažu da ostane u formi:

"Vežbam pilates reformer, ali ne fanatično. Već godinama ne jedem meso, a beli šećer sam izbacila pre godinu i po dana. Kolače zamenjuju med i urme. Osećam se mnogo bolje u svojoj koži od kad se tako hranim," rekla je glumica svojevremeno.

Pogledajte Ivanu Dudić na premijeri filma Gospodar oluje:

1/8 Vidi galeriju Ivana Dudić na premijeri filma "Gospodar oluje" Foto: Damir Derviašagić

Šta smatra neoprostivom greškom u muškom stilu

Pored priče o zdravom životu i nezi, glumica se osvrnula i na mušku modu, te otkrila šta joj najviše smeta kod suprotnog pola kada je reč o odevanju:

"Goli gležnjevi. Među mojim drugaricama postoji interna fora o tome. Sve i da je najlepši na svetu, kad su zglobovi goli – sve pada u vodu."

Pogledajte video: Ivana Dudić na premijeri filma Gospodar oluje