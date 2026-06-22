Sevnuo dekolte usred bela dana: Glumica bacila pratioce u trans, izazovnija više nego ikad (foto)
Zgodna dramska umetnica Ivana Dudić još jednom je uzburkala javnost na internetu i privukla veliku pažnju svojih pratilaca. Ona je objavila atraktivan selfi snimljen tokom vožnje, koji je za kratko vreme izazvao mnoštvo pozitivnih ocena i komentara.
Na pomenutom snimku, šarmantna glumica vozi odevena u otmenu satensku haljinu u nijansi cigle, koju karakteriše izuzetno smeo i otvoren dekolte. Ova odevna kombinacija za dnevne prilike upotpunjena je trendi naočarima za sunce i diskretnim mejkapom, dok joj je kosa bila puštena. Svojim samouverenim izgledom pokazala je kako uspešno balansira između senzualnosti i elegancije.
Tajna vitke linije bez strogih dijeta
Ivana Dudić (34) se ubraja među najzgodnije i najstilizovanije domaće glumice mlađe generacije. Kako sama ističe, za njen besprekoran izgled nisu zaslužna rigorozna odricanja u ishrani niti previše naporni treninzi u teretani, već umerenost i zdrava disciplina koju praktikuje već duže vreme.
Ona je otvoreno podelila svoje navike koje joj pomažu da ostane u formi:
"Vežbam pilates reformer, ali ne fanatično. Već godinama ne jedem meso, a beli šećer sam izbacila pre godinu i po dana. Kolače zamenjuju med i urme. Osećam se mnogo bolje u svojoj koži od kad se tako hranim," rekla je glumica svojevremeno.
Pogledajte Ivanu Dudić na premijeri filma Gospodar oluje:
Šta smatra neoprostivom greškom u muškom stilu
Pored priče o zdravom životu i nezi, glumica se osvrnula i na mušku modu, te otkrila šta joj najviše smeta kod suprotnog pola kada je reč o odevanju:
"Goli gležnjevi. Među mojim drugaricama postoji interna fora o tome. Sve i da je najlepši na svetu, kad su zglobovi goli – sve pada u vodu."
Pogledajte video: Ivana Dudić na premijeri filma Gospodar oluje