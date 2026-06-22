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Razvod Anđeline Džoli i Breda Pita izazvao je globalni medijski potres, s obzirom na to da je njihova višegodišnja romansa smatrana jednom od najglamuroznijih u svetu slavnih. Sudski proces trajao je punih osam godina: premda su se razišli još 2016, pravna tačka na brak stavljena je tek krajem 2024. godine. Tokom tog perioda javnost je svedočila brojnim skandalima o kojima su oboje uglavnom mudro ćutali. Ipak, holivudska zvezda je rešila da prekine ćutanje i otvoreno progovori o teškom životnom poglavlju.

U razgovoru za magazin Variety, gde je predstavila svoj novi kinematografski projekat Couture, Džolijeva se osvrnula na pretrpljene emotivne gubitke: "Mislim da se moj borbeni duh konačno vratio. Izgubila sam ga na neko vreme. Malo sam se obeshrabrila i vraća se uglavnom zahvaljujući mojoj deci, koja su sada starija i podstiču me".

Pogledajte u galeriji fotografije Breda Pita i Anđeline Džoli dok su bili u ljubavi:

1/12 Vidi galeriju Bred Pit i Anđelina Džoli Foto: JENS KALAENE / AFP / Profimedia, FAME PICTURES / Backgrid USA / Profimedia, Printscreen

Par je emotivnu vezu započeo 2005. godine, a krunisali su je venčanjem u Parizu 2014. Ipak, idila je kratko trajala jer je već dve godine kasnije usledio krah, praćen optužbama glumice da je Pit fizički nasrnuo na nju i decu tokom leta avionom. Glumac je te navode oštro demantovao, a Federalni istražni biro (FBI) je zatvorio istragu u novembru 2016. bez podizanja optužnice. Anđelina je zvanično povukla preostale pravne zahteve u vezi sa tim incidentom tek u septembru 2024. godine, ali je taj događaj ostao ključna prepreka bilo kakvom budućem pomirenju.

Porodični raskol i odnos dece sa ocem

Nakon razvoda, par je otpočeo iscrpljujući višegodišnji sukob oko zajedničke vinarije, ali najveće posledice pretrpeli su unutarporodični odnosi. Sa bivšim suprugom ima šestoro dece: Medoksa (24), Paksa (22), Zaharu (21), Šajlo (20) i sedamnaestogodišnje blizance Vivijen i Noksa. Naslednici su u potpunosti privrženi majci, dok je većina njih odlučila da izbriše očevo prezime. Iako su odnosi sa ocem i dalje hladni, u javnost su dospeli podaci da je sin Paks ostao u kontaktu sa očevim delom familije.

Anđelina Džoli Foto: Photo Image Press / Zuma Press / Profimedia

Ovaj privatni potres uticao je i na njenu glumačku karijeru, o čemu Džolijeva kaže:

"Ja sam nekako prestala da glumim pre razvoda. Fokusirala sam se na režiju i mislila sam da ću se baviti svojim međunarodnim radom. Ali onda je odjednom jedini način da budem više kod kuće i da budem odsutna na kratke periode ili da zaradim dobru količinu novca bio da se vratim glumi. Preuzimala sam samo stvari koje su bile kratke, u blizini ili sam mogla da povedem svoju decu na posao".

Nova uloga i suočavanje sa porodičnim prokletstvom

U drami francuske rediteljke Alis Vinokur pod nazivom Couture, holivudska zvezda tumači lik Maksin Voker, američke režiserke koja u Parizu snima film tokom Nedelje mode. Dok tamo boravi, saznaje strašnu vest da boluje od raka dojke, dok istovremeno započinje romansu sa bliskim saradnikom, koga igra Luj Garel.

Ova filmska priča duboko je lična za slavnu glumicu. Njena majka Maršelin Bertran preminula je 2007. godine nakon teške borbe sa kancerom dojke i jajnika, a od iste bolesti stradale su njena baka i tetka. Zbog opasne porodične anamneze, Anđelina se testirala i saznala da nosi mutirani BRCA1 gen, koji joj je davao 87 odsto šansi za obolevanje od raka dojke. Zbog toga se 2013. godine podvrgla preventivnoj dvostrukoj mastektomiji, a dve godine kasnije iz istih razloga odstranila je jajnike i jajovode, što je izazvalo ranu menopauzu.

Anđelina Džoli na crvenom tepihu Filmskog festivala u Rimu Foto: Elena Vizzoca / Zuma Press / Profimedia

Život sa svešću o sopstvenoj prolaznosti

Iskustvo bolesti i gubici najbližih članova porodice u potpunosti su oblikovali njen pogled na roditeljstvo i budućnost:

"Veoma je otrežnjujuće shvatiti, kao što doktor kaže u filmu - svi ćemo umreti, nismo ovde zauvek. Pošto sam mlada izgubila majku i nikada nisam upoznala baku, nikada nisam živela sa osećajem da ću imati dug život. Već sam prešla godine kada je mojoj majci dijagnostikovana bolest. Možda se borim sa osećajem da ne mogu da živim u trenutku jer osećam da moram da guram i žurim jer vreme ističe. Ja odgajam svoju decu pripremajući ih za moje odsustvo, a ne toliko pripremajući ih za to da ću biti baka. To se dešava kada smrt smatrate stvarnošću".

Anđelina Džoli na crvenom tepihu Filmskog festivala u Rimu Foto: Evandro Inetti/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rediteljka Alis Vinokur istakla je da je upravo ta specifična životna energija presudila da ulogu poveri slavnoj oskarovki:

"Bio mi je potreban neko poseban, neko ko bi imao posebnu vezu sa pričom. Anđelina ima mnogo toga zajedničkog sa likom. Ona je takođe rediteljka i prošla je kroz ovo — nije imala rak — ali svi znaju njenu priču. Tako da sam osećala da je to za nju. Takođe, ono što mi se dopalo kod Anđeline je to što je imala tu vrstu pank duha i pank energije i sirowe energije, i to je zaista ono što sam želela za film".

Pogledajte video: Vila Anđeline Džoli u Los Anđelesu