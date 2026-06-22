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Britanska prestonica ovih dana privlači pažnju čitave planetarne javnosti. Nakon tradicionalne parade Trooping the Colour, članovi britanske dinastije okupili su se na manifestaciji "Royal Ascot", čuvenim konjičkim trkama sa tradicijom dugom preko tri veka, koje se organizuju u neposrednoj blizini zamka Vindzor. Princeza Kejt Midlton ponovo je privukla sve poglede, ovoga puta u društvu majke i snaje, dok je prethodnog dana sva pažnja bila usmerena ka njenom suprugu.Princ Vilijam obeležio je svoj 44. rođendan, koji se ove godine poklopio sa još jednim velikim praznikom – Danom očeva.

"Srećan rođendan i Dan očeva najboljem tati na svetu! Mnogo te volimo", glasila je najemotivnija čestitka upućena slavljeniku, a iza koje stoje potpisi njegove supruge i naslednika.

Ovu dirljivu poruku na zvaničnim internet profilima Kensingtonske palate, odnosno princa i princeze od Velsa, pratio je i najnoviji portret napravljen upravo tokom ceremonije Trooping the Colour.

Neverovatna sličnost oca i ćerke

"Vilijam i mini Vilijam", "preslikani", "trebalo je da se zove Vilhelmina", "kao blizanci", samo su neki od brojnih utisaka obožavalaca ispod fotografije na kojoj poziraju slavljenik u svečanoj odori velške garde i njegova ćerka, princeza Šarlot.

Naredni suveren Velike Britanije zakoračio je u 45. godinu, dok je njegova mezimica početkom maja proslavila 11. rođendan. Do sada neobjavljeni snimak oduševio je pratioce kraljevske porodice, koji su jednoglasno zaključili da je devojčica slika i prilika svog oca.

Pogledajte u galeriji fotografije princa Vilijam i Kejt Midlton na Rojal Askotu:

1/5 Vidi galeriju Kejt Midlton na Rojal Askotu Foto: Maureen McLean / Shutterstock Editorial / Profimedia, Stephen Lock / i-Images / Eyevine / Profimedia

Najavljeni povratak odbeglog princa i znaci pomirenja

U fokus javnosti ponovo su dospeli i princ Hari i Megan Markl, nakon vesti da planiraju dolazak u domovinu sa svojom decom. To će biti njihova prva zajednička poseta Velikoj Britaniji još od proslave Platinastog jubileja, kada je njihova ćerka Lilibet imala svega godinu dana.

Prema izveštavanju BBC, par iz Saseksa dobio je zvaničan poziv da tokom boravka u Londonu boravi u nekom od kraljevskih objekata. Ovaj potez tumači se kao mogući korak ka smirivanju tenzija između supružnika iz Kalifornije i Bakingemske palate, koja je dosledno odbijala da komentariše Harijeve javne optužbe i postupke.

Pogledajte video: Fotografije Kejt Midlton iz mladosti