Slušaj vest

Joker Out su u Ljubljani pred 17.000 ljudi priredili koncert koji po ambiciji, produkciji i emociji prevazilazi okvire regionalne scene. Događaj svetskog nivoa kakav se retko viđa na ovim prostorima, posebno kada iza njega stoji bend koji obeležava tek prvih deset godina rada. Prvu deceniju Joker Out će proslaviti i sa publikom u Srbiji, na svom do sada najvećem koncertu, 23. avgusta u Open Air Corner-u Luke Beograd.

Karnevalski spektakl evropskih razmera

Ljubljanski Karneval Joker Out pokazao je da mlad bend, kada ima jasnu viziju i potpunu kontrolu nad kreativnim konceptom, može da iznese događaj koji se po razmerama, dramaturgiji i produkcionim standardima meri sa velikim evropskim spektaklima. Nije reč samo o koncertu, već o pažljivo osmišljenom iskustvu u kojem su muzika, scenografija, cirkuski elementi, festivalska atmosfera i direktan odnos sa publikom spojeni u jedinstvenu celinu, dok su ceo doživljaj tokom nastupa umetnički nadogradile brojne akrobate Cirkusa Fuskabo.

Pogledajte fotografije u galeriji:

1/11 Vidi galeriju Joker Out Karnevalu u Ljubljani prisustvovalo 17.000 ljudi Foto: Vita Orehek

Trijumf uprkos nevremenu

Dodatnu težinu celom spektaklu dao je i veliki izazov kada je, neposredno pred početak koncerta, snažno nevreme pogodilo Ljubljanu i zapretilo da zaustavi dugo pripremani događaj. Uprkos pljusku koji je poremetio planirani tok večeri, organizatori su nadljudskim naporima uspeli da osposobe prostor, binu i opremu, omogućivši da se koncert ipak održi i da se početna neizvesnost pretvori u još snažniju zajedničku euforiju publike i benda.

"Ovo veče je prošlo od najvećeg iščekivanja, preko najvećeg razočaranja, preko duboke, duboke tuge i potištenosti, do tračka nade i iskre sreće, a zatim do apsolutne euforije. Da ovo veče nije bilo baš takvo kakvo je bilo, danas ne bi bilo savršeno. Najlepša hvala svemiru za ovo iskustvo," saželi su svoje misli momci iz benda nakon uspešno izvedenog Karnevala Joker Out.

Joker Out Karnevalu u Ljubljani prisustvovalo 17.000 ljudi Foto: Vita Orehek

Hitovi, gost iznenađenja i emotivna završnica

Veliko otvaranje spektakla je označio duvački orkestar Vevče odeveni u paradnu uniformu, a koncertna euforija Joker-a je krenula pesmom "Umazane misli". Potom su se smenjivali brojni hitovi, a oduševljenje je nastalo kada se tokom izvođenja numere "Supersonic" pojavio Devito, koji nije bio najavljen. Koncert je uz jake emocije i suze članova benda završen pesmom "Novi val", koja je i bila inspiracija čitavog događaja, kada se bendu na bini pridružio Dečji i omladinski hor RTV Slovenija, ali i 17.000 glasova koji su pevali kao jedan.

Privlačenje svetske publike

Posebno je važno istaći da Joker Out nisu bili samo izvođači večeri, već ključni kreatori celog događaja. Od ideje i vizuelnog identiteta do načina na koji je prostor pretvoren u karnevalski svet koji je u Ljubljanu privukao oko 1.500 fanova iz čak 50 zemalja, bend je pokazao retku zrelost, hrabrost i autorsku sigurnost. U trenutku kada regionalna scena funkcioniše u okvirima očekivanog, Joker Out su dokazali da je moguće napraviti koncert koji ima međunarodni karakter, a istovremeno ostaje emotivno blizak publici koja ih prati od početka.

Joker Out Karnevalu u Ljubljani prisustvovalo 17.000 ljudi Foto: Vita Orehek

Sledeća stanica - Luka Beograd

Zato beogradski koncert 23. avgusta u Luci Beograd dolazi kao prirodan nastavak te priče. Prilika da se deset godina rada proslavi i sa publikom u Srbiji, ali i da se još jednom potvrdi da Joker Out danas pripadaju retkim mladim regionalnim bendovima koji misle veliko, stvaraju samouvereno i publici prirede događaj koji se pamti mnogo duže od same koncertne večeri.

Pogledajte video: Riki Martin se obratio beogradskoj publici