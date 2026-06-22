Slušaj vest

Biljana Čekić, koja se proslavila ulogom Dare u filmu "Dara iz Jasenovca", navodno je učestvovala u saobraćajnoj nesreći u mestu Verići kod Banjaluke, tvrde banjalučki mediji. Naime, saobraćajni udes se odigrao sredinom prošle nedelje, kada je mlada devojka izgubila kontrolu nad vozilom i sletela sa kolovoza.

"Ona je upravljala automobilom škoda i u jednom trenutku izgubila je kontrolu nad vozilom i probila zaštitnu ogradu i sletela sa mosta. U automobilu sa njom su bile još dve devojke i sve su zadobile povrede", naveo je dobro obavešteni izvor za "Srpsku info".

Pogledajte Biljanine fotografije u filmu "Dara iz Jasenovca":

1/23 Vidi galeriju Biljana Čekić u ulozi Dare u filmu „Dara iz Jasenovca” Foto: Aleksandar Letić

Prema rečima istog sagovornika, veruje se da je reč o lakšim telesnim povredama.

"Čudno je da su prošle samo sa lakšim povredama, bukvalno su probile ogradu i sletele u provaliju od nekoliko metara. Šta je uzrok nesreće za sada se ne zna, to će utvrditi dalja istraga", objašnjava svedok.

Uloga života

Biljana Čekić se proslavila tumačeći naslovnu ulogu u istorijskoj drami "Dara iz Jasenovca", gde je verno prikazala lik male Dare koja u logoru smrti bije bitku za goli život.

Biljana Čekić Foto: printscreen/instagram/cekiicbiljana

Do ove velike uloge došla je sasvim nepredviđeno, nakon što su producenti organizovali audiciju u prostorijama njene škole. Danas je izrasla u pravu lepoticu i privlači veliku pažnju na društvenim mrežama. Premda joj je ovo filmsko ostvarenje donelo regionalnu prepoznatljivost, ona je ostala skromna i prizemna devojka koja vodi sasvim običan život. Inače, mlada umetnica je u oktobru prošle godine proslavila svoje punoletstvo.

Pogledajte video: Ovo je prava Dara iz Jasenovca