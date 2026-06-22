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Popularni dramski umetnik Slaven Došlo (35) upustio se u ozbiljnu životnu investiciju – kompletno preuređenje svog stana koji se nalazi na Vračaru. Pre nego što su majstori započeli sa grubim građevinskim zahvatima, glumac je doneo odluku da prostoriju po prostoriju potpuno isprazni, te je organizovao rasprodaju kompletnog pokućstva.

Da je reč o radikalnoj rekonstrukciji koja podrazumeva menjanje enterijera iz korena, Došlo je dokumentovao na svom Instagram profilu. On je objavio video-snimak direktno sa terena, na kome se uočava da su unutrašnji zidovi uklonjeni i da je nekretnina dovedena do neprepoznatljivosti. Ovi prizori ogoljenih zidova i šuta zatekli su njegove pratioce, a simpatičan detalj koji je i sam glumac apostrofirao jeste da je usred opšteg rušenja funkcionalan ostao samo jedan sanitarni element - WC šolja. Premda se, kao i svi koji uđu u renoviranje, bori sa neplaniranim izdacima i tenzijom, umetnik je javno izneo svoje utiske i pokazao da ne gubi vedar duh.

Pogledajte u galeriji kako napreduje proces renoviranja njegovog stana:

1/5 Vidi galeriju Slaven Došlo renovira stan na Vračaru, pokazao proces Foto: Printscreen/Instagram/slavendoslo

Suočen sa potpunim kršem u sopstvenom domu, glumac je podelio reči utehe za sve koji prolaze kroz sličan proces:

"Sve je porušeno, ostala je samo WC šolja, nemam više plafon, stvari postaju sve skuplje i skuplje, ali ima something u tome da prihvatiš to da ne možeš da kontrolišeš ceo proces. Veruješ samo, da će uprkos svemu, na kraju sve biti kako treba," objasnio je glumac.

Pored uobičajenog nameštaja, na doboš je otišla i kućna elektronika. Među najpovoljnijim stvarima koje su se našle u ponudi bio je i veliki televizijski ekran koji je Slaven ustupio novom vlasniku za svega 200 evra. Da je reč o izuzetno isplativoj kupovini potvrđuje i podatak koji je glumac podelio sa javnošću, istakavši da identičan uređaj u prodavnicama bele tehnike košta čak 75.000 dinara.

Odluka o trajnom skućavanju

Glumac se tom prilikom osvrnuo i na pitanje da li investiranje u sopstveni krov nad glavom zapravo označava početak njegovog pravog osamostaljivanja:

"Jako sam se puno odupirao toj odluci jer nisam znao ni šta ću, ni kako ću. Hteo sam da putujem, da vidim svet i da raspolažem tim nekim novcem, ali onda sam se odlučio za ovaj korak. Iz ugla odrasle osobe to je jedna opravdana odluka."

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