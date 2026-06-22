"U bolnici sam, ne mogu da hodam": Oglasila se Dara iz Jasenovca nakon saobraćajke
Nakon što je sredinom protekle sedmice izgubila kontrolu nad vozilom i sletela sa kolovoza, mlada glumica Biljana Čekić oglasila se za medije i potvrdila da je zadržana na bolničkom lečenju. U kratkoj izjavi ona je poručila da se oseća dobro, ali da je trenutno nepokretna usled povrede koju je zadobila.
"U bolnici sam, dobro sam. Nisam u stanju da pričam. Imam blago nateknuće karlice, ne mogu da hodam", kratko je izjavila Biljana za Blic.
Pogledajte fotografije Biljane u ulozi Dare iz Jasenovca:
Detalji dramatičnog sletanja u provaliju
Prema prvim informacijama koje je preneo portal "Srpskainfo", udes je bio izuzetno silovit, a prava je sreća što posledice nisu bile fatalne.
"Ona je upravljala automobilom "škoda" i u jednom trenutku izgubila je kontrolu nad vozilom i probila zaštitnu ogradu i sletela sa mosta. U automobilu sa njom su bile još dve devojke i sve su zadobile povrede", izjavio je sagovornik tog portala.
Isti izvor dodaje da se, uprkos stravičnim okolnostima, veruje da povrede saputnica nisu opasne po život.
"Čudno je da su prošle samo sa lakšim povredama, doslovno su probile ogradu i sletjeli u provaliju od nekoliko metara. Šta je uzrok nesreće za sada se ne zna, to će utvrditi dalja istraga", napominje svedok događaja.
Uloga koja je rasplakala i ujedinila naciju
Javnost u regionu i dalje je duboko emotivno vezana za mladu glumicu koja je stekla ogromnu popularnost i naklonost publike zahvaljujući vanserijskom tumačenju lika heroine Dare u potresnom istorijskom filmu "Dara iz Jasenovca".
Ovu zahtevnu i odgovornu glavnu ulogu Biljana je dobila sasvim slučajno, nakon što se prijavila na audiciju koja je svojevremeno organizovana među učenicima njene škole.
Pogledajte video: Ovo je prava Dara iz Jasenovca