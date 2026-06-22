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Nakon što je sredinom protekle sedmice izgubila kontrolu nad vozilom i sletela sa kolovoza, mlada glumica Biljana Čekić oglasila se za medije i potvrdila da je zadržana na bolničkom lečenju. U kratkoj izjavi ona je poručila da se oseća dobro, ali da je trenutno nepokretna usled povrede koju je zadobila.

"U bolnici sam, dobro sam. Nisam u stanju da pričam. Imam blago nateknuće karlice, ne mogu da hodam", kratko je izjavila Biljana za Blic.

Pogledajte fotografije Biljane u ulozi Dare iz Jasenovca:

1/23 Vidi galeriju Biljana Čekić u ulozi Dare u filmu „Dara iz Jasenovca” Foto: Aleksandar Letić

Detalji dramatičnog sletanja u provaliju

Prema prvim informacijama koje je preneo portal "Srpskainfo", udes je bio izuzetno silovit, a prava je sreća što posledice nisu bile fatalne.

"Ona je upravljala automobilom "škoda" i u jednom trenutku izgubila je kontrolu nad vozilom i probila zaštitnu ogradu i sletela sa mosta. U automobilu sa njom su bile još dve devojke i sve su zadobile povrede", izjavio je sagovornik tog portala.

Isti izvor dodaje da se, uprkos stravičnim okolnostima, veruje da povrede saputnica nisu opasne po život.

Biljana Čekić Foto: printscreen/instagram/cekiicbiljana

"Čudno je da su prošle samo sa lakšim povredama, doslovno su probile ogradu i sletjeli u provaliju od nekoliko metara. Šta je uzrok nesreće za sada se ne zna, to će utvrditi dalja istraga", napominje svedok događaja.

Uloga koja je rasplakala i ujedinila naciju

Javnost u regionu i dalje je duboko emotivno vezana za mladu glumicu koja je stekla ogromnu popularnost i naklonost publike zahvaljujući vanserijskom tumačenju lika heroine Dare u potresnom istorijskom filmu "Dara iz Jasenovca".

Ovu zahtevnu i odgovornu glavnu ulogu Biljana je dobila sasvim slučajno, nakon što se prijavila na audiciju koja je svojevremeno organizovana među učenicima njene škole.

Pogledajte video: Ovo je prava Dara iz Jasenovca