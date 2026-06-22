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Bogoljub Mitić Đoša, omiljeni srpski glumac, komičar i TV voditelj, poznat po svom šarmu i vedrom duhu, umro je na današnji dan 2017. godine od posledica srčanog udara u svojoj 50. godini.

Iza sebe je ostavio suprugu Jelenu i dve ćerke, Olgu i Nataliju. Njegova mlađa ćerka, Natalija Mitić, prava je lepotica koja danas radi kao medicinska sestra - instrumentarka u operacionom bloku VMA. Iako se retko pojavljuje u javnosti, aktivna je na društvenim mrežama. Upravo je Natalija bila ta koja je prva pronašla oca u trenucima njegove smrti, a njeno sećanje na taj tragičan dan ostalo je zabeleženo.

1/7 Vidi galeriju Bogoljub Mitić Đoša i Predrag Smiljković Foto: Printscreen/RTS

Ona se jednom prilikom oglasila povodom očeve smrti i detaljno opisala teške trenutke:

"Ja sam ga videla i znala da je gotovo, ali i pored toga pokušavala sam da ga reanimiram. Vrištala sam, komšije su me čule i došle u pomoć. Ipak, čim je došla hitna, mogli su da konstatuju smrt - rekla je ona tada za domaće medije.

Tužne vesti o Đošinom preranom odlasku tada je javnosti potvrdio Stanislav Grujić, direktor leskovačkog pozorišta, nakon što ga je o tragediji izvestio Đošin kolega i blizak prijatelj Predrag Smiljković.

Mlađa ćerka Olga

Mlađa Đošina ćerka Olga ima 26 godina i nedavno je uplovila u bračne vode. Osim toga, ostvarila se i kao majka – rodila je ćerkicu i sada uživa u porodičnom životu. Za razliku od sestre, o njoj se zna još manje jer ne voli da deli privatnost čak ni na društvenim mrežama.

Podsetimo, Bogoljub Mitić je karijeru započeo kao upravnik Amaterskog Valter teatra u Vlasotincu, igrao je u Leskovačkom pozorištu, bio član Šabačkog ansambla, a kasnije i TV lice Grand produkcije i rijalitija "Parovi". Diplomirao je pozorišnu organizaciju i menadžment u kulturi tek u 44. godini.

1/12 Vidi galeriju Bogoljub Mitić Đoša sahrana Foto: Kurir, Damir Dervišagić, Nebojša Mandić

Iako se zvanično vodio kao glumac amater, Bogoljub je pokazao svoj raskošni talenat i proslavio se ulogom Đoše u kultnoj seriji „Porodično blago”, a publika ga pamti i po ostvarenjima poput „A sad adio”, „Agencija za SIS” i „Seljaci”.

Preminuo je 22. juna 2017. godine u Beogradu od srčanog udara. Sahranjen je u svom rodnom Vlasotincu, a iza sebe je ostavio snažne i lepe naslednice koje dostojanstveno čuvaju njegovu uspomenu.

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