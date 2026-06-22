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Iako ih danas povezuje ista profesija, glumice Katarina Žutić i Anastasia Anja Mandić povezane su i zanimljivom porodičnom pričom. Nakon razvoda istaknutih glumaca Svetlane Cece Bojković i Miloša Žutića, Katarinin otac započeo je novo životno poglavlje sa Ognjankom Ognjanović, čime su se sudbine dve glumačke porodice isprepletale na poseban način.

Ognjanka je iz prethodnog braka imala ćerku Anastasiju Anju Mandić, koja je kasnije krenula glumačkim putem i postala supruga pokojnog Milorada Mandića Mande. Tako su Katarina i Anja, kao vršnjakinje, odrastale pod istim krovom i vrlo brzo razvile blizak odnos. Njihova povezanost dodatno je učvršćena kada su Miloš i Ognjanka dobili sina Đorđa, pa je porodica postala još skladnija i povezanija.

Anastasija Anja Mandić Foto: Ana Paunković

Anjina mama Ognjanka i Kajin tata Miloš su se zavoleli i venčali. To se desilo kada je Kaja Žutić imala 12, a Anja Mandić 11 godina, pa su zajedno i odrastale.

"Bile smo slične, obe jedinice i obe nesrećne što nemamo sestru ili brata. Brzo smo se zavolele. Spavale smo jedna kod druge, zajedno letovale, nagovorile roditelje da se venčaju. Posle smo dobile brata“, otkrila je Anja Mandić u jednom intervjuu.

Porodičnu idilu prekinula je prerana smrt Miloša Žutića. Katarina Žutić se osvrnula na ovaj bolan gubitak i veliku razliku u godinama između nje i njenog mlađeg polubrata:

"Ja sam imala dvadeset godina kada je moj otac preminuo. Moj brat je imao samo tri, tako da je on zaista odrastao bez njega. Ja sam ipak imala odnos koji pamtim, savete kojih se sećam i stavove koje danas i sama zastupam, ponosna što sam njegova ćerka", pričala je ranije Katarina.

Svetlana Bojković i Katarina Žutić Foto: Radovan Rosić

S druge strane, majka Katarine Žutić, čuvena glumica Svetlana Bojković, družila se sa Anjinom mamom, suprugom bivšeg muža, glumicom Ognjankom Ognjanović. O tome kaže:

„Za mene je to normalno ali, nažalost, retka je to pojava kod nas. No, dobro, šta da radimo. Naravno da se družim sa Mišinom ženom, njen Đorđe je Kajin brat po ocu. I on je bio kod nas u Helsinkiju. U odličnim sam odnosima i sa Ognjankinom ćerkom Anastasijom Anjom Mandić, koja je takođe sjajna glumica, kao i sa Ivom, Mucijevom ćerkom, i njenom decom“.

Inače, Svetlana se prvi put udala za našeg poznatog glumca Miloša Žutića i iz tog braka dobila je ćerku Katarinu. Razveli su se posle 18 godina braka, a glumica je drugi put stala pred oltar sa upravnikom Ateljea 212 Ljubomirom – Mucijem Draškićem. Sedam i po godina nakon što je on preminuo, stupila je vezu uglednim diplomatom Slavkom Kruljevićem, koji je preminuo 2025. godine.

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