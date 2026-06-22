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Glumica i slikarka Katarina Žutić zamenila je život u gradu seoskom idilom, a sve poslove oko kuće radi sama, čak i muze koze. Njena neposrednost i otvorenost da govori o teškom radu na selu oduševljava mnoge.

Život na selu

Ćerka Svetlane Cece Bojković i pokojnog Miloša Žutića nasledila je od bake i deke kuću i raskošno seosko imanje koje je od Beograda udaljeno tridesetak kilometara i gde godinama unazad provodi najviše vremena.

- Priroda mi pruža mir, snagu, daje mi energiju i inspiraciju, a zaista ne uzima ništa zauzvrat. S druge strane, blizu sam grada i šta god da treba, mogu da stignem brzo i završim sve poslove začas, pa idem nazad u svoj mir i zelenilo - rekla je glumica svojevremeno za Stil.

U galeriji pogledajte kako izgleda seoska idila Katarine Žutić:

1/15 Vidi galeriju Seosko imanje Katarine Žutić Foto: Printscreen/ Instagram/ kaja_zutic

Motika u šake

Sama podrezuje i kreči voće, sama sadi povrće, a interesantno je da joj se baš tamo u prirodi rodila ljubav prema slikarstvu.

- Volim da radim po bašti, kosim, sadim, zalivam, pa čak i okopavam. To nekako tretiram kao vežbu za zatezanje mišića. Ranije sam sadila povrće, ali to je bilo dosta naporno, pogotovo krompir! Prvo zakažem kiropraktičara, pa onda "zagrćem" krompir ili ga vadim iz zemlje - objasnila je i dodala:

- Motika je čudo! Kad je oštra, čini ti se "vidi kako lako ide, ček, još malo ću", ali posle ne mogu da se pokrenem. Moja komšinica je imala koze, pa sam ih muzla jedno vreme i zauzvrat dobijala mleko da pravim sir. To sam baš volela! Koze su divna stvorenja, ali ona više nema koze... - rekla je Kaja Žutić za Stil.

Katarina Žutić Foto: Zorana Jevtić

- Nema buke i nema žurbe koju grad donosi. Kada si u gradu, slobodan dan se pretvori u jurnjavu. Ovde nije tako, stvarno je mir i taj ritam koji nameće ovaj prostor i energija koju daje. Malo okopamo, krešemo grane, beremo voće, treba da se kosi, i fizički je aktivnije. Kada sednem za radni sto i tada je mir, slušam ptičice - rekla je svojevremeno za Blic.

Glumica je prošle godine na Instagramu postavila snimak kako uređuje svoje dvorište. Pokosila je travu, zasadila cveće i podelila sa pratiocima svoje dileme:

– Bila sam baš vredna! Posadila sam kale, ali nisam sigurna da li ih treba saditi na suncu ili u hladovini. Prodavačica mi nije ulila poverenje, pa sam napravila obe varijante. Jedan žbun u senku, drugi na sunce - rekla je Kaja, pokazujući svoj trud.

Katarina Žutić Foto: Zorana Jevtić

Dok u pozadini cveta drvo kruške, glumica dodaje:

– Hladno je, ali priroda je divna. Osećam se inspirisano.

Žutićeva je od leta 2013. godine počela da se bavi i muzikom. Kako glavni razlog bavljenja muzikom navodi skretanje pažnje na ekološke probleme.

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