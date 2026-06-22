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Kada se u svetu popularne muzike pomene reč "spektakl", prva osoba koja će nam pasti na pamet može da bude samo ona – Madona. Žena zvana Fenomen aktivno radi na seriji o svom životu, a pred izlazak dugoočekivanog albuma otkrila je i da je biografski film, koji je u međuvremeno propao, trebalo da bude snimljen u – Srbiji.

Malo ko je u svetu šou biznisa iskoristio priliku bolje od nje. Madona je, jednostavno, bila pravi čovek na pravom mestu, i u pravo vreme. Nije to bilo lako početkom osamdesetih, kada se znalo ko može u zvezde, a ko ne. I kada nismo svakog predstavljali kao divu.

1/5 Vidi galeriju Madona, spot pesme Confessions II Foto: Madonna / Ferrari / Profimedia

Radila je na sebi više nego iko, pomerala granice, rušila tabue, dizala revolucije, diktirala trendove, uz neverovatni energiju, harizmu i kreativnost. I postala ikona čiji uticaj daleko prevazilazi muziku, jer nije redefinisala samo popularnu kulturu, već i modu i javni nastup.

Novi album, "Confessions on a Dance Floor: Part II", nastavak izdanja iz 2005, stiže prvih dana jula pod okriljem izdavačke kuće "Warner Records" i označava njen povratak dugometražnom formatu nakon sedam godina pauze. Najavljujući novu muzičku priču u razgovoru za "Interview", pop kraljica je otkrila i nešto što će, sasvim sigurno, oduševiti brojne fanove u Srbiji. Sećate se priče o biografskom filmu?

"Trebalo je da snimim film o svom životu. Radila sam na scenariju dve godine i provela još toliko u 'Universal' studiju sa producentima koji su radili budžet i kasting. Posvađali smo se oko budžeta, jer mi je bio potreban. Imala sam izvanredan život. Imala sam ogroman život, pa mi je bio potreban veliki budžet", ispričala je Madona, apsolutna diva i zvezda bez roka trajanja, a onda dodala:

1/6 Vidi galeriju Madona na sceni tokom iznenadnog Prajd koncerta na Tajms skveru u Njujorku Foto: Nancy Kaszerman / Zuma Press / Profimedia

"Nisu mogli da shvate. Pronašla sam način da ga snimim za manje novca u Srbiji, ali mislim da im se nije dopala ideja... Ne znam. Možda jednostavno nisu verovali u mene. Jedna od njihovih prvih reakcija bila je: 'Ne verujemo da biste ostali u Srbiji duže od četiri dana'. A ja sam pitala: 'Jeste li pročitali scenario?'. Čitav moj život bio je preživljavanje. Ne idem tamo na odmor", objasnila je.

"U svakom slučaju, bila sam u neizvesnosti kada se to raspalo, a onda su me kontaktirali iz 'Netfliksa' koji je želeo da napravi seriju. To je bio sasvim drugačiji i dug proces, jer nisam mogla da koristim scenario za 'Universal', osim ako bih ga kupila od njih po iznuđivačkoj ceni, iako sam ga ja napisala. Ne pitajte..."

Bilo bi zaista sjajno da je baš u Srbiji snimila film o svom izuzetnom životu, od odrastanja u Detroitu i tumaranja Njujorkom, do početka jedne fascinantne muzičke priče koja je sve samo ne konvencionalna i kakva se u skorijoj budućnosti neće ponoviti. A nismo zaboravili ono leto 2009. na Ušću, kada je Madona – jedna od najvećih zvezda koje je svet ikad imao – konačno stigla i do Beograda.

(Kurir.rs/ Žena)

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